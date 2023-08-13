洪災致絕收？副總理急下玉米田勘災 農民：一年全白幹了

國務院副總理劉國中下地看玉米長勢。(央視畫面截圖)

颱風「杜蘇芮」暴雨 引發洪災，重創華北、東北糧食主產區，哈爾濱五常市水稻、玉米、大豆等農作物過水面積就至少151萬畝，有農民「自救」仍無力回天，悲嘆「一年全白幹了」，決定棄耕出外打工。國務院 副總理劉國中近日前往河北、北京 勘災，親自下地看玉米長勢，指示當前正值秋糧產量形成關鍵期，抓好農業災後生產恢復「十分重要和緊迫」，要確保不出現規模性返貧。

據北京青年報旗下「政知見」 報導， 在京津冀、東北地區遭受洪澇災害之後，如何確保大災之後無大疫和全年糧食豐收是重點工作。11日，劉國中到河北、北京調研災區衛生防疫和農業生產恢復工作時指示，當前正值秋糧產量形成關鍵期，抓好農業災後生產恢復十分重要和緊迫。要迅速組織動員農民因地制宜開展在田作物生產恢復，確保不出現規模性返貧。

文安縣今年全縣秋收農作物面積70萬畝，截至10日受災面積27.7萬畝，絕收10.5萬畝，總計損失30513萬元（人民幣，下同）。

此前，8日，農業農村部黨組書記、部長唐仁健也到河北調研農業抗災救災，同樣強調要防止出現因災致貧返貧；並開會指示要一手抓未受災地區秋糧田管，全力以赴提升單產，力爭以豐補歉。工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍，金融監管總局黨委書記、局長李雲澤10日也先後到北京、河北調研災區重建工作。

據中新網，截至9日16時，以「五常大米」著稱的五常市水稻、玉米、大豆等農作物過水面積約為151萬畝。文匯報報導，在五常市，減產已成定局但並非絕產絕收。

五常市向陽鎮愛國村村民白雪今年承包了100畝水稻田，淹了30畝，估計損失十幾萬。龍鳳山鎮村民張女士說，水稻已進入揚花期，再等一個多月就可收成卻被淹沒，「穗花上面掛的都是泥，就無法授粉到殼裡。」即使每畝地賣3500元，退水後水稻也不能生長，「至少得虧20多萬，一年全白幹了。」

當地農戶積極開展「自救」。白雪希望能通過網路爭取把手裡去年的大米賣出去，盡快回籠資金。在五常做了多年分銷商的張先生說，五常大米產量減少帶來的肯定是價格上漲。但二河鄉二河村村民張娜（化名）說，今年種170畝地被淹70畝，一斤大米漲一塊錢，也彌補不了30畝地絕產的損失；有鄰居已計畫明年把土地承包出去，外出打工。