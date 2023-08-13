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中國版雷曼風暴？中融信託爆雷 停兌3500億 事發前還在吸金

中國新聞組／北京13日電
中融國際信託爆發產品停兌事件，引起投資者恐慌。（取材自微博）
中融國際信託爆發產品停兌事件，引起投資者恐慌。（取材自微博）

中國房地產業壞消息一個接著一個，繼碧桂園財務黑洞擴大、恒大地產資不抵債的危機之後，央企中融國際信託驚傳爆雷，因投資房地產受累，目前至少已有人民幣3500億元（約480億美元）的信託產品暫停兌付。市場並盛傳還有3家信託公司停兌，形容中國版「雷曼風暴」要來了，但被點名企業已闢謠。

中央社綜合財聯社、澎湃新聞、深圳商報、鳳凰網等媒體報導，中融信託的投資者8日起陸續收到自己理財經理的通知：「產品停止兌付了」，據稱，中融信託停止兌付前夕還在拚命吸金，爆雷後不聞不問。

短短兩天內，投資者自發組織多個維權群組，每個群內都瀰漫著恐慌和焦慮，很多人甚至沒有搞清楚到底是怎麼回事。

網傳截圖顯示，有人在內部群組質問領導：「一些年紀大的（客戶）身家性命都在裡面，現在要求我們一線口頭溝通，（客戶）萬一接受不了離世了，客戶家人找我，是公司來處理還是個人來背負？遇到接受不了的，公司如何保障我們個人人身安全？」

更讓某些一線員工憤慨的是，在通知全面停兌前一天，中融信託還在下軍令狀要求理財經理募集資金，而且承諾公司能度過難關。

「公司領導沒有一人出面，不出任何公告，理財經理成為一顆棄子，獨立面對客戶。」一名員工難掩自己的憤怒和失望。

據中國信託協會今年發布的報告，中融信託由央企經緯紡織機械公司控股，持股比例為37.47%。不過民營的中植企業集團也持股32.99%，對中融信託影響力甚大，市場近日盛傳「因中植系爆雷引發中融信託產品停兌」。

截至目前，至少有3家上市公司公告「踩雷」了中融信託的信託產品，分別是鹹亨國際科技股份、南都物業服務集團、湖南金博碳素股份有限公司，都分別公告有本金或投資收益未收回。

在此之前，市場還傳出「有投資者買的五礦信託、光大信託等信託產品也通知停兌」，其中還提到了中航信託。被點名的光大、五礦與中航信託，11日晚相繼發表聲明否認傳聞，強調停止兌付是不實言論，已報警並採取法律行動。

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