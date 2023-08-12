陝140公斤店員被毆 1原因不還手 網心酸：法律保護誰？

140公斤男子守店被人毆打，始終沒還手。（視頻截圖）

陝西李姓男子近日發布視頻稱「280斤（140公斤）的我無故被人打了」，指自己守店時被一名前來掃碼租用共享充電寶的劉姓男子毆打，對方共打他四拳，不過他沒有還手。有網友稱他「這麼大體格白長了」、「慫」。李男則說，他沒還手是因擔心被認定為互毆，「不僅給自己找麻煩，給我老闆也會帶來麻煩。」讓不少網友直呼這句話說得讓人心酸。目前打人男子已被警方拘留15天。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，被打李男說，他是西安市未央區啟航佳苑小區一家24小時便利店的店員，事發當天他上夜班，從晚8點開始上班。由於不能在店內抽菸，當晚9時10分許，他到店外台階上坐著抽菸，黑衣男子（劉男）因掃描租用共享充電寶失敗，於是用腳踢了踢機櫃，坐在一旁的他說「你踢它也出不來」，黑衣男子反問「跟你有什麼關係」。之後黑衣男子依然沒能成功租用共享充電寶，手機還因沒電關機了。

「他沒掃上充電寶，開始怪我，之後還罵我甚至動手，說我打也不敢還手，罵也不還口。」李男說，他在忍無可忍的情況下罵了對方，對方就打了他，「三拳打在臉上，一拳打在胳膊上。」

報導指出，當晚，李男報了警，但警察到場後未找到打人的黑衣男子，李男說：「當晚到隔壁理髮店找他，但他洗完頭就離開了，周邊也沒看見他。」次日早上8點，李男下班回家休息，睜開眼發現不少網友在自己的社交帳號上評論或留言，「有網友說我不還手是慫，可是我要是還手了，這件事就麻煩了，不僅給自己找麻煩，給我老闆也會帶來麻煩。」

據報導，有不少網友替李男抱不平，「現在連正當防衛都不行了嗎？」、「最可悲的就是『因為擔心被認定為互毆』這一句」、「很多時候，法律到底保護了哪些人了？」、「看得好心酸，不能還手就抓住他或壓住他讓他不能再打人不行嗎？」