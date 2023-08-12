我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約驚傳沙魚襲人 全市海灘增派警員、無人機巡邏監控

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

陝140公斤店員被毆 1原因不還手 網心酸：法律保護誰？

中國新聞組／北京12日電
140公斤男子守店被人毆打，始終沒還手。（視頻截圖）
140公斤男子守店被人毆打，始終沒還手。（視頻截圖）

陝西李姓男子近日發布視頻稱「280斤（140公斤）的我無故被人打了」，指自己守店時被一名前來掃碼租用共享充電寶的劉姓男子毆打，對方共打他四拳，不過他沒有還手。有網友稱他「這麼大體格白長了」、「慫」。李男則說，他沒還手是因擔心被認定為互毆，「不僅給自己找麻煩，給我老闆也會帶來麻煩。」讓不少網友直呼這句話說得讓人心酸。目前打人男子已被警方拘留15天。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，被打李男說，他是西安市未央區啟航佳苑小區一家24小時便利店的店員，事發當天他上夜班，從晚8點開始上班。由於不能在店內抽菸，當晚9時10分許，他到店外台階上坐著抽菸，黑衣男子（劉男）因掃描租用共享充電寶失敗，於是用腳踢了踢機櫃，坐在一旁的他說「你踢它也出不來」，黑衣男子反問「跟你有什麼關係」。之後黑衣男子依然沒能成功租用共享充電寶，手機還因沒電關機了。

「他沒掃上充電寶，開始怪我，之後還罵我甚至動手，說我打也不敢還手，罵也不還口。」李男說，他在忍無可忍的情況下罵了對方，對方就打了他，「三拳打在臉上，一拳打在胳膊上。」

報導指出，當晚，李男報了警，但警察到場後未找到打人的黑衣男子，李男說：「當晚到隔壁理髮店找他，但他洗完頭就離開了，周邊也沒看見他。」次日早上8點，李男下班回家休息，睜開眼發現不少網友在自己的社交帳號上評論或留言，「有網友說我不還手是慫，可是我要是還手了，這件事就麻煩了，不僅給自己找麻煩，給我老闆也會帶來麻煩。」

據報導，有不少網友替李男抱不平，「現在連正當防衛都不行了嗎？」、「最可悲的就是『因為擔心被認定為互毆』這一句」、「很多時候，法律到底保護了哪些人了？」、「看得好心酸，不能還手就抓住他或壓住他讓他不能再打人不行嗎？」

140公斤男子守店被人毆打，始終沒還手（視頻截圖）
140公斤男子守店被人毆打，始終沒還手（視頻截圖）

上一則

涉違國安法 香港「612人道支援基金」10被捕者獲保釋

延伸閱讀

亞裔家庭慘遭滅門 芝加哥安靜小鎮4死1重傷

亞裔家庭慘遭滅門 芝加哥安靜小鎮4死1重傷
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
傳同居神秘男 43歲殷桃曬照秀馬甲線 大喊「要開心」

傳同居神秘男 43歲殷桃曬照秀馬甲線 大喊「要開心」
曾被爆婚史… 「大滿貫視后」殷桃有新戀情？ 疑同居神秘男

曾被爆婚史… 「大滿貫視后」殷桃有新戀情？ 疑同居神秘男

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
2022年底，多年來一直低調的中植高管罕見地公開露面為企業做宣傳。（取材自中植發布）

中植集團爆雷 陷2300億債務違約 若倒下影響堪比海航

2023-08-05 02:22

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子
李玟生前飆罵「一分錢都沒給」音檔曝光 二姊火大喊告

李玟生前飆罵「一分錢都沒給」音檔曝光 二姊火大喊告