狗沒拴繩亂棍打死 湖南鄉政府被指殘忍 竟辯全是散養狗

幾名男子正在打狗 。（視頻截圖）

湖南省婁底市新化縣維山鄉一處村莊，近日有成群的人進各村殺狗，影片曝光引發熱議，當地派出所證實，殺狗是鄉政府組織的，因為前段時間當地有人被狗咬後不治身亡；維山鄉政府表示，前期已在各村宣傳，讓村民將自家養的狗關好、拴好，最近撲殺的是未繫繩的流浪狗。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，維山鄉多位居民反映，有成群的人拿著工具到村裡打狗：「不管是在人家家裡面的也好，在自家田裡的也好，他們見狗就抓，亂棍打死，一天殺死十多條狗。」

網友發布的監控視頻顯示，在一戶村民門前，幾名男子用棍棒突然打向一隻毫無防備的土狗，土狗哀叫著逃竄，被追上再次被打後不再動彈。視頻中，一輛車的車廂裡有十幾隻狗的屍體。

報導指出，此事引發網友熱議。有人認為，這些散養的狗可能會咬人，消滅並無不可；更多網友則表示，農村養狗都是為了看家護院，一般不會像城裡那樣繫繩子，也沒必要以城裡的標準嚴格對待，「上門打死太殘忍」、「看了難受，希望不再有流浪的貓狗，都是人造的孽。」

但也有網友表示，「強烈支持，全國散養貓狗都得治理」、「好吧，人類一旦有一人有病也該全部撲殺。」