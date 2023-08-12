醫界反腐 多名醫保局長被帶走 鼓勵相互舉報掀恐慌潮

湖南省長沙市由中國國家衛健委直接管理的湘雅三醫院呼吸與危重症醫學科主任孟婕近日被該科9名同事實名舉報。（取材自湘雅三醫院官網）

中國醫療反腐風暴不斷深入，各地醫院醜聞不斷，多名醫保 局長被帶走調查，風暴已席捲20省份，紀監部門也出手打貪，多地公布了舉報電話，甚至祭出100萬人民幣的賞金等各種方式鼓勵舉報，醫界也掀起相互舉報的恐慌潮。媒體稱，目前，中國醫界風聲鶴唳，人人自危。

澎湃新聞報導，全國醫藥領域反腐敗正快速向多個細分領域推進，在近期各地紀監部門公布的信息中，多名來自醫保領域的領導幹部被查。例如，遼寧省海城市醫療保障局黨組書記、局長張歡、黑龍江七台河市人民醫院原院長王群、湖南湘鄉市醫療保障局正科級幹部周小元等人涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查；另外，近期還有一名省級醫保局原一把手受審，廣西壯族自治區醫療保障局原黨組書記、局長王忠平涉嫌利用職務上便利，非法收受他人財物共計折合人民幣1707.3198萬元，被依受賄罪追究刑事責任。

凰網視頻報導，深圳南山醫院整形科醫師劉飛，遭妻子實名舉報每年藥品回扣十幾萬，且出軌成癮，其妻稱，手內握有大量腐敗證據，包括灰色收入原件和出軌的移動硬盤。

另據自由亞洲電台報導，近期，各醫院高層涉貪腐被調查的消息不斷，當局鼓勵民眾舉報。上海市場監督管理局、財政局公布獎勵舉報人辦法，上限一百萬元。當中紀委進駐各醫院後，出現了醫務人員舉報領導、患者和醫藥代表舉報醫師等現象。目前，中國醫界風聲鶴唳，人人自危。

湖南省長沙市由中國國家衛健委直接管理的湘雅三醫院呼吸與危重症醫學 科主任孟婕近日被該科9名同事實名舉報，指她允許沒有相關資格的學生獨自進行支氣管鏡檢查等醫療活動，導致兩名病人死亡。目前正由聯合調查組調查。另網傳常州市第二人民醫院醫師朱某蘭被查，家中查出1.5億元，包括4000萬現金、20套房子、30斤黃金，有知情人士闢謠稱金額沒有那麼多。

湖南長沙湘雅三醫院9名醫護人員聯名舉報呼吸科主任。（取材自澎湃新聞）

湖南醫療界一位不願公開姓名的李女士說，中紀委進駐醫療系統後，醫院一片緊張，有醫院要求醫師或專家退還講座的酬勞：「有些就很嚴苛，要你之前收的講課費都退出來。」

有網民留言寫道，最近醫療界好不熱鬧，醫務人員舉報領導，患者舉報醫師、醫藥代表舉報醫師，醫師家屬舉報醫藥代表。