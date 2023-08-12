藥代賄賂醫師拚「提成」「情色交易」也成手段

部分醫院貼出的告示牌。（取材自頂端新聞）

醫療反腐風暴不斷深入，醫藥代表也傳出透過給錢、情色交易等多種方式賄賂醫生，致醫院醜聞不斷。

頂端新聞報導，一位曾在醫藥公司工作多年的人士說，醫藥代表的基本工資 不高，低的只有2000~4000元，收入主要靠提成，每年收入十幾萬元很常見，提成高的藥代一年上百萬元。

上述醫藥公司人士稱，「平時我們說的醫藥代表，大多指的是藥廠和醫藥商業公司的人。」據界面新聞報導，一位藥代介紹，其日常工作還包括和醫師打電話，以及去門診和病房拜訪醫師。而醫師白天工作繁忙，他和同事們還會去夜訪。夜訪頻率也是一些公司對醫藥代表工作的考核指標之一。

另一位藥代稱，以藥為例，一款新藥想要進院先得找到對應的科室主任，打點好了科室主任，科室主任會給一張「臨採」(臨時採購)條子到藥劑科，那麼醫藥代表需要再找到藥劑科，疏通藥劑科的關係，「這時就得加大給兩邊的好處，讓他們同意藥品進院」，這就是所謂的「進院費」。

對常見病來說，同一種病有多種藥可以用，醫院藥品採購時就面臨選擇，採購還需要經過院長、科室主任、藥事委員會等負責人，很容易滋生腐敗。

一位業內人士說，藥代賄賂的方式有的給錢，甚至情色交易，也就是性賄賂。巨額賄賂以後，特別強大的醫藥代表，會和科室主任甚至院長產生了利益深度綁定。醫院院長被查實、被舉報權色交易的案例有很多。

一位醫藥代表稱，藥代還會按照藥品利潤 率給醫師去分成，也會按照銷售量給醫師提成。其中最掙錢的還是設備和耗材，一台設備幾百萬上千萬元的都有。

「其實做的好不好，就是拼人脈、拼資源」，另一位新入行的藥代說，他明顯感到，有的藥代和醫師關係好，收入就比較多。

一位業內人士認為，實際上不能說所有醫師都有腐敗，都主動拿回扣。因為醫院拿回扣，幾乎是公開的秘密，內部都知道。作為醫師，只能開醫院清單上的藥，採購藥品時院長、科主任都同意了，醫師只能接受。有原則的醫師，最多是不開這些藥，但有時也沒辦法，開了就會有回扣。