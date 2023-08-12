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中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

醫師待遇低、工作量大 「灰色收入」埋貪腐伏筆

中國新聞組／北京12日電
北京朝陽醫院醫護人員全力救治急危重症患者。此為示意圖。（中新社）
北京朝陽醫院醫護人員全力救治急危重症患者。此為示意圖。（中新社）

醫療反腐行動近來震動整個行業，醫師收入問題，也成為社會矚目的焦點。醫師工作量大，若無法獲得合理報酬，為追求「灰色收入」埋下伏筆。

來源：YouTube

第一財經報導，一個從醫學院畢業的大學生，要經過規培（住院醫師規範化培訓）、住院醫師階段才能一步一步晉升成為主治醫師、副主任醫師、主任醫師等，時間成本太高。但一位醫師介紹，碩士規培屬於最底層，幹著最繁瑣的工作，可能每個月到手工資只有1600元。

一位正在廣州某三甲醫院進行規培的醫師表示：「別的行業從業者有些在30歲左右已經有車有房，成為人生贏家了，但我們還在靠『情懷』支撐。對於醫師而言，25歲～30歲是人生最艱難的五年。」

上海一家三甲醫院主治醫師稱，規培需要三年，規培完正式工作滿兩年後才能考主治醫師，之後滿五年才能升副高（副主任醫師）。在規培階段，第一年因還不具備執業證，每個月到手工資只有2000元～3000多元，之後的第二年、第三年，月收入大概在5000元～6000多元。到了住院醫師階段，到手月薪在7000元～10000多元。但在升副高之前，收入主要還是依靠科室「大鍋飯」。

醫院有很多科室，不同科室的醫師收入也有不同。醫師最大的收入來源其實是獎金，獎金是根據科室的收入來分配的，這部分主要體現的是醫師的工作量、年資以及業務水平。

一位醫師感慨道，「很多做醫師的人是因為理想，或者是父母的理想。如果為了錢，恐怕不一定能達到預期。」

中國醫學院招生規模逐年遞增，但畢業後有相當比例的醫學生流失到其他崗位。醫師缺口大，進一步加大工作負荷，工資待遇低，人才留不住。縣級醫院的專科能力和高層次人才更顯欠缺。有專家表示，醫師工作量大，再加上無法獲得合理報酬，容易產生心理失衡問題，這也給追求「灰色收入」埋下伏筆。

醫學

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