農民工借錢升艙？網貸廣告挨罵 演員怨被「網暴」又道歉

朱宏奇發出道歉視頻。（取材自上游新聞）

廣告內容誇大不實的話，其中的演員需要負責嗎？近日，演員朱宏奇陷入了這樣的爭議中，起因於他拍攝了一系列網貸廣告，內容以誇張的情節教農民工借貸，引起網友批評，官媒也指責。朱宏奇一度發視頻稱自己只是演戲的，要網友去罵廣告公司和廠商。但此言又再被批是卸責，朱宏奇後來發了視頻道歉，稱以後不會再拍不良廣告。

朱宏奇在廣告中勸「農民工」去辦理網絡貸款。（取材自上游新聞）

上游新聞報導，朱宏奇為某金融平台拍攝的系列短視頻廣告，內容都是他扮演一個「網貸大哥」，四處教農民工到該平台借15萬元（人民幣，下同，約2萬854美元）的備用金。

例如，農民工帶媽媽坐飛機，媽媽不舒服想吐，空姐告知升艙會好一點，但他錢不夠，這時朱宏奇就會跳出來用農民工的手機在金融平台借15萬，還強調「萬元日息1.9元，還沒一瓶水貴呢」。

該系列五支廣告都是類似的劇情。農民工買不起套餐、開不起酒店房間、付不出外送餐點錢等，朱宏奇就幫農民工借錢。網友除批評他教農民工借貸外，並稱他「5分鐘忽悠欠款75萬」，人民網消費頻道也轉發北京 青年報評論，點名該「表演式借貸廣告」符合虛假廣告的特徵，欺騙、誤導了消費者。最終，該網貸公司道歉，並將相關廣告視頻下架。

報導指，除了上述網貸廣告，朱宏奇還在許多不同的廣告裡扮演過「專家」，例如前列腺治療儀廣告中的「技術開發顧問」、眼貼廣告中的「眼貼專家」等。

朱宏奇因拍攝不良廣告爭議被廣大網友批評，他一度發視頻回應稱，廣告是給廣告公司拍的，網暴一個演員沒有任何意義，演員只負責去演。不過這段發言反而引起更多批評，認為朱宏奇在推卸責任，他幾天後再度發視頻道歉，表示以後不會再接不良廣告。

至於演員是否真的只負責演戲而不需負擔廣告不實的責任？重慶執業律師聶煒昌受訪表示，朱宏奇在廣告中冒充專家，已經涉嫌違法，因為一般觀眾無法辨別演員身分真假，朱宏奇符合廣告法中的「廣告代言人」。

按規定，廣告代言人在廣告中對商品、服務作推薦、證明，應當依據事實。而在網貸廣告中，虛構農民工借錢的情節也明顯脫離實際，會誤導消費者。