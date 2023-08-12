清潔工在車庫通道午睡 司機輾斃對方被判無罪、獲國賠

湯陰縣人民檢察院刑事賠償決定書。（取材自澎湃新聞）

河南 安陽一名物業清潔工躺在小區地下車庫通道午睡時被汽車輾壓身亡，涉事司機張海巨被指控過失致人死亡罪入獄，但在被羈押366天後被一審宣判無罪。張海巨申請近66萬（人民幣，下同）國家賠償。當地檢察院決定支付張海巨人身自由賠償金等共21萬餘元。但張海巨的哥哥說，弟弟沒有感受到檢察院認錯的態度，他們需要誠懇的致歉並恢復弟弟的名譽，將申請覆議，

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澎湃新聞報導，2021年9月30日12時28分左右，被告人張海巨駕駛小汽車在進入湯陰縣某小區地下車庫時，將躺在進入車庫通道的被害人輾壓致死。檢察院認為，應當以過失致人死亡罪追究張海巨的刑事責任。

張海巨的哥哥表示，他開出事的車輛在事發現場放置了參照物，模擬了近百次，都難以看到參照物。他認為，進庫上下坡有盲區，此事是意外，不應追究張海巨的刑事責任。

2022年10月20日，法院作出一審判決，認為張海巨駕駛機動車行駛至地下車庫入口通道時，致躺臥的被害人死亡，不存在主觀上的故意或過失，其行為不符合犯罪的構成要件，不構成犯罪，公訴機關的指控不能成立。

此後，張海巨向河南省湯陰縣人民檢察院申請國家賠償近66萬。

「河南省湯陰縣人民檢察院刑事賠償決定書」顯示，檢察院認為，賠償請求人張海巨經該院批准逮捕後被判決宣告無罪，依法應當給予賠償。決定支付張海巨人身自由賠償金15萬9901.74元及精神損害撫慰金5萬6000元，總計21萬餘元。

張海巨的哥哥表示，他們對此結果並不滿意，將申請覆議，並表示這不僅僅是賠償數額的問題，而是全程沒有感受到檢察院認錯的態度，更沒有感受到關懷，他們需要一個誠懇的致歉，並恢復弟弟的名譽。

律師王艷濤提到，檢察院的這份賠償決定中，張海巨精神損害撫慰金5萬6000元，是按照侵犯公民人身自由賠償金15萬9901.74元的35%來計算。他認為，該案中精神損害撫慰金應該按照侵犯公民人身自由賠償金的50%計算。