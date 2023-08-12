清潔工在車庫通道午睡 司機輾斃對方被判無罪、獲國賠
河南安陽一名物業清潔工躺在小區地下車庫通道午睡時被汽車輾壓身亡，涉事司機張海巨被指控過失致人死亡罪入獄，但在被羈押366天後被一審宣判無罪。張海巨申請近66萬（人民幣，下同）國家賠償。當地檢察院決定支付張海巨人身自由賠償金等共21萬餘元。但張海巨的哥哥說，弟弟沒有感受到檢察院認錯的態度，他們需要誠懇的致歉並恢復弟弟的名譽，將申請覆議，
來源：YouTube
澎湃新聞報導，2021年9月30日12時28分左右，被告人張海巨駕駛小汽車在進入湯陰縣某小區地下車庫時，將躺在進入車庫通道的被害人輾壓致死。檢察院認為，應當以過失致人死亡罪追究張海巨的刑事責任。
張海巨的哥哥表示，他開出事的車輛在事發現場放置了參照物，模擬了近百次，都難以看到參照物。他認為，進庫上下坡有盲區，此事是意外，不應追究張海巨的刑事責任。
2022年10月20日，法院作出一審判決，認為張海巨駕駛機動車行駛至地下車庫入口通道時，致躺臥的被害人死亡，不存在主觀上的故意或過失，其行為不符合犯罪的構成要件，不構成犯罪，公訴機關的指控不能成立。
此後，張海巨向河南省湯陰縣人民檢察院申請國家賠償近66萬。
「河南省湯陰縣人民檢察院刑事賠償決定書」顯示，檢察院認為，賠償請求人張海巨經該院批准逮捕後被判決宣告無罪，依法應當給予賠償。決定支付張海巨人身自由賠償金15萬9901.74元及精神損害撫慰金5萬6000元，總計21萬餘元。
張海巨的哥哥表示，他們對此結果並不滿意，將申請覆議，並表示這不僅僅是賠償數額的問題，而是全程沒有感受到檢察院認錯的態度，更沒有感受到關懷，他們需要一個誠懇的致歉，並恢復弟弟的名譽。
律師王艷濤提到，檢察院的這份賠償決定中，張海巨精神損害撫慰金5萬6000元，是按照侵犯公民人身自由賠償金15萬9901.74元的35%來計算。他認為，該案中精神損害撫慰金應該按照侵犯公民人身自由賠償金的50%計算。
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