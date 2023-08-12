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被TFBOYS演唱會人潮嚇壞? 西安春浪音樂節取消

中國新聞組／北京12日電
西安春浪音樂節緊急取消。(取材自南方都市報)
西安春浪音樂節緊急取消。(取材自南方都市報)

「西安春浪音樂節」12日至13日將再度舉行，但音樂節官方微博11日突然發文表示活動「緊急取消」，使大批樂迷錯愕不已，多名台灣藝人無法登台。有中國網友認為，可能是日前TFBOYS十周年演唱會的驚人人潮，亂象頻傳，導致當局出手管控大型活動。西安市文旅局工作人員11日稱，未收到上級通知，不清楚取消原因，涉及台港澳演出由陝西省文旅廳審批。

九派新聞報導，「春浪音樂節」微博帳號10日晚間11點57分突然發出「2023西安春浪音樂節緊急取消公告」的文章指出，活動在7月24日宣布重啟後便緊鑼密鼓的準備，並在8月10日完成舞台搭設進入設備調試階段。然而與此同時，接當地主辦單位通知，由於收到上級部門關於西安大型活動的管控緊急通知，「2023西安春浪音樂節取消」。

文章還說，春浪音樂節作為協助策畫，「雖然諸多不願但秉持負責態度，第一時間與支持我們的樂迷朋友們說明，也致上深深的歉意」。

根據官方微博公布的音樂節節目表，兩天的音樂節共有兩個表演舞台，規模不算非常大，但演出陣容相當華麗，包含陶喆、MC HotDog熱狗、張震嶽、鳳小岳、李友廷、康士坦的變化球、夕陽武士、問題總部、Crispy脆樂團等多組台灣音樂人、樂團原都預計參與演出。

此消息一出引起中國網友熱議，由於距離活動開演不到一天的時間，許多錯愕的樂迷直呼「太突然了」，也質疑官方「一句話說關就關，我只感到一陣寒意」。也有網友留言大酸，「就是這樣鼓勵民營經濟發展，給民營經濟加油鼓勁的是吧？」

在網上引起熱議後，「春浪音樂節」微博帳號不久後又刪除了這篇活動緊急取消通知的文章，使許多歌迷一頭霧水，不清楚音樂節是否會如期舉行。澎湃新聞報導，活動主辦方西咸新區秦漢新城森林娛樂文化傳播有限公司一名工作人員11日表示，音樂節確定取消，不清楚具體原因。

值得注意的是，有網友認為，或許是中國知名男團TFBOYS本月6日的「十年之約」出道十周年演唱會在西安唱響，而引起西安當局對大型活動的管控。中媒報導，西安街道從演唱會舉行的幾日前，便有各式海報宣傳物隨處張貼，也有歌迷在路上大聲唱著TFBOYS的歌曲，也有大批粉絲因搶占演唱會周邊場地而大打出手，亂象叢生，西安當局或因此突然針對大型活動進行管控。

但事實上，TFBOYS也為西安帶來人潮與錢潮，光是這一場演唱會就為西安當地帶來人民幣4.16億元（約5753.1萬美元）的旅遊收入，吸金力十足。

大麥網售票頁面11日顯示，接獲主辦通知，西安春浪音樂節場次取消，已為購票人自動發起退票申請。

中國新聞周刊報導，西安市文旅局工作人員稱，關於網傳近兩月演唱會全部取消的消息，西安市文旅局未收到且未發出相關通知，不清楚春浪音樂節具體取消原因。工作人員並稱，涉外、涉港澳台營業性演出由陝西省文旅廳審批，其他由具體區縣審批。

據報導，春浪音樂節舉辦地所屬的西安市新城區文旅局工作人員也稱不清楚音樂節取消原因。截至發稿，記者多次致電陝西省文旅廳市場處，電話均未接通。

「西安春浪音樂節」活動前夕緊急喊卡。（取材自微博）
「西安春浪音樂節」活動前夕緊急喊卡。（取材自微博）
TFBOYS「十年之約演唱會」日前為西安帶來人民幣4.16億元的旅遊收入，但同時...
TFBOYS「十年之約演唱會」日前為西安帶來人民幣4.16億元的旅遊收入，但同時因粉絲人潮過多也產生不少亂象。（取材自上觀新聞）

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