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上半年虧550億… 碧桂園財務黑洞擴大 籌備債務重整

中國新聞組／北京12日電
碧桂園據傳已在籌備債務重整。圖為碧桂園北京在建項目。(路透)
碧桂園據傳已在籌備債務重整。圖為碧桂園北京在建項目。(路透)

中國地產巨頭碧桂園的財務黑洞進一步擴大受到關注。碧桂園10日發布獲利預警稱上半年淨虧450億至550億元人民幣（約62.1億至75.9億美元），據傳已籌備債務重整。碧桂園董事局主席楊惠妍11日致歉稱公司將全力自救，盡最大努力保交付、保信用。經濟學家任澤平也呼籲幫幫碧桂園，「不要讓優質民營房企倒在黎明前」。

碧桂園日前因二張美債到期跳票而爆雷，10日發布獲利預警稱，集團預期截至6月30日，上半年虧損在450億元至550億元。騰訊新聞報導，去年同期，碧桂園還錄得淨利潤19.1億元。而在樓市火熱的2017年，碧桂園全年淨利潤也不過287.52億元。今年半年時間就幾乎虧掉了兩年的家底。

碧桂園董事長楊惠妍一度是亞洲女首富，因碧桂園爆雷身家大縮水。（取材自南方+）
碧桂園董事長楊惠妍一度是亞洲女首富，因碧桂園爆雷身家大縮水。（取材自南方+）

文匯報報導，碧桂園爆債務危機，楊惠妍11日發表公開致歉信稱，自2021年以來，地產行業步入了大調整，房企普遍面臨生存大考，面對極端行業環境，受銷售與再融資環境不利影響，今年上半年預計出現較大的虧損，當前也正承受階段性的流動壓力。

道歉信說，資本市場信心修復尚需時間，公司整體經營壓力有增無減，面臨自創辦（31年）以來的最大困難。請給公司一些時間，公司將攻堅克難，通過加快銷售、盤活資產、削減支出、控股股東支持等措施全力自救，盡最大努力保交付、保信用。

彭博統計顯示，由8月開始至年底，碧桂園及其旗下公司有約200億元的境內外債券贖回、本金與利息需要兌付。機構人士指，碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，該公司已聘請中金為財務顧問，主導重整事宜。

另經濟學家任澤平昨天在其微博發文呼籲，「應該幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企，這不僅是幫這些民營房企最後的堡壘，不僅是因為大而不能倒，而是守住金融風險底線、守住民生底線的需要。」

「如果宇宙第一大民營房企轟然倒下，將衝擊市場信心、經濟恢復、金融風險、居民購房預期以及上下游60多個行業，關係幾千萬人就業，龍湖這些民營房企最後的堡壘也可能難以自保，這是不可承受之重。根據國際經驗，房地產是周期之母，十次危機九次地產。」任澤平說，近期政策積極信號頻出，「黎明就在前方，優質民營房企不要倒在黎明前。」

碧桂園據傳已在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序。（取材自微博）
碧桂園據傳已在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序。（取材自微博）

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