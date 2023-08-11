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湖南幼師出軌學生家長被遊街 律師：元配抓人也涉侮辱

中國新聞組／北京11日電
網傳遊街現場圖。（取材自微博）
網傳遊街現場圖。（取材自微博）

湖南長沙一幼兒園老師疑出軌學生父親，約會時被該學生的母親當場捉姦，並扯頭髮遊街示眾，還被迫在社交平台發文致歉，稱「我臭不要臉，求他老婆原諒。」幼兒園方面回應指，當事人已辭職並於事發後報警處理。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳影片顯示，一女子被抓著頭髮正對鏡頭，拍攝者一邊攝影一邊說，「大家看啊，這是小三，他跟我老公在我新房裡面，被我抓到現行，她是我女兒的班主任。」

影片顯示，學生母親手扯住女教師頭髮遊街示眾，女教師面部有明顯傷痕，疑似遊街前已被暴打。

其後，涉事女教師更被迫在社交平台連續發文致歉稱，「我是小三，xxx幼兒園老師，住在、恆大xxx，出軌學生爸爸，被他老婆在他們新房抓了現場，我臭不要臉！求他老婆原諒」、「求大家轉發，以此來唾棄我！」並配上自己的照片。

據知情人透露，該學生的母親與丈夫共育有三個孩子，涉事女教師與學生父親是在接送孩子的時候認識的。被抓現行的時候，學生父親坐在旁邊一言不發。

對此，有網友表示「一個巴掌拍不響，男的應該一起被遊街」、「為什麼只遊一個」、「雖然老師不對，但家長的處理方式也不對」、「遊街？現在輪到元配進去蹲著去了」。

律師指出，「元配可能涉嫌侮辱罪，但侮辱罪通常屬於告訴才處理的案件，如果該老師向人民法院提出控告，人民法院就應當依法追究元配的相關刑事責任。」

恆大

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