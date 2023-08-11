15歲女嫌水果貴拒買被罵小三 父親到場爭執全挨罰

山西太原一名15歲女生發視頻稱，自己跟一同伴在太原市一店舖內打算購買水果撈，因價格過高拒絕購買卻被店家多人攔下不讓走。（取材自新黃河）

山西太原一名15歲女生發視頻稱， 日前在夜市買水果撈，店家告知價格47元（人民幣，下同，約6.5美元），女生因價格過高、懷疑缺斤短兩拒買，被店家多人攔下多次辱罵，女生聯繫父親到場，對方甚至對女生及其父親說出「是你的小三吧」之類的話，雙方矛盾升級，相互辱罵，當晚報警。

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界面新聞報導，太原市公安局迎澤分局10日發布通報，指雙方行為已違反相關規定，依法對水果撈業者處以拘留5日和分別500元和300元罰款，對女生父親處500元罰款。

新黃河報導，15歲的常同學說，7日晚，她和同伴到太原市柳巷夜市打算買一份水果撈，當時兩人選購了一小塊西瓜、一小塊哈密瓜及三顆葡萄。店家工作人員水果裝入塑料包裝盒，詢問是否加入酸奶或椰奶。兩人選了椰奶，店家加入一勺後稱重，隨後直接告訴她們共計47元，在常同學的追問下，店家告訴她重量共計兩斤半。

常同學自述，當時兩人選購了一小塊西瓜、一小塊哈密瓜以及三顆葡萄。（取材自新黃河）

「我覺得就一斤多，那麼一點東西怎麼夠兩斤半呢？」常同學說，當時她覺得水果撈重量有問題，而且價格太貴，便拒絕購買，想要離開時，被幾名店家工作人員攔下。被大聲呵斥嚇到的常同學，隨後聯繫到父親。

常同學的父親到場後，希望將這份水果撈拿到其他商家的秤上稱一下時，遭到水果撈店家工作人員拒絕和阻攔，雙方發生爭執。

常同學說：「幾位阿姨罵得非常難聽。衝我爸爸喊這是你的小三吧，還說我以後結了婚也要被退貨……。」據常同學發布的多條視頻顯示，三名女子將她和父親圍住，不停辱罵，並不時推搡父女倆。