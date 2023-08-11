我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

「我是男是女？」山西女真兩性畸形 33歲仍沒錢手術

中國新聞組／北京11日電
王梓淇。（取材自澎湃新聞）
王梓淇。（取材自澎湃新聞）

33歲的王梓淇從小被診斷真兩性畸形，因雙性性器官特徵不被職場接受，無法像普通人一樣正常工作，加上親友們對她議論還罵她「變態」，甚至連父母都拉黑了她，讓她10年來不敢回家，蝸居在深圳一處簡陋的出租房。她唯一心願是做一個正常的女人，但無力負擔至少10萬元（人民幣，下同）手術費用，至今仍被困在「不知道自己到底是男孩子還是女孩子」的身體裡。

百度百科，真兩性畸形指在同一體內既有男性睾丸，又有女性卵巢，極為罕見，須經過對性腺組織切片檢查，確定同時存在睾丸和卵巢時，方能作出診斷。治療原則是根據解剖學條件，建立適當的性別並適當保留性腺組織，以期形成比較有功能的性發育，建立性別的計畫應盡早決定。

澎湃新聞報導，王梓淇在山西太原老家出生時就被診斷為真兩性畸形，因老家經濟環境不佳，還有親友間的異樣眼光，未能在第一時間獲得最佳治療。王梓淇說，她有子宮卵巢，下體也有男性性器官，此前曾經診斷細胞為女性核型，這讓她想成為正常的女人。而她也以女性性別一路讀到高中，但逐漸明顯的男性聲音和五官讓她在職場上面臨諸多困擾。

王梓淇說，畢業後她曾以女性應聘幾家公司，有的公司住八人一間的女生宿舍，她不能和女性室友正常交流玩鬧，洗澡時也要自己躲廁所，深怕被女室友看到自己的男性生理特徵。

她曾因性別被戳穿而被公司辭退，這讓她之後找工作時更想去隱藏男性特徵，但久了，五官和體型、聲音常會被識破，甚至被罵「二椅子、變態、娘娘腔」等，有領導甚至以泰國人妖形容她。

33歲的王梓淇蝸居在深圳一處簡陋的出租房。（取材自澎湃新聞）
33歲的王梓淇蝸居在深圳一處簡陋的出租房。（取材自澎湃新聞）

「活了33年，我的困擾就是不知道自己到底是男孩子還是女孩子。」王梓淇說，不僅親友，父母也把她微信和電話拉黑了，只留下這句話給她：「你要手術，要通過自己努力去改變，我們幫不了你。」再想到親友們殺人般的異樣眼光，她已經10年不敢回家。

「我恨過我父母，但隨著年紀愈來愈大，現在釋然了，放下了，因為覺得父母也不容易。」她說。哥哥們也幾乎斷了聯絡，只有一個哥哥今年2月聽說她不舒服時來看過一次。

王梓淇說，她的故事被網友知道後，有人同情、安慰她，也有人直接打電話罵她：「長得這麼醜還要學人家變女人」，現在她會反駁：「我本來就是女性，只是多了男性生殖器。」所幸仍有同鄉和閨密支持她，分別捐給她300元和1萬元做手術費。

只是，王梓淇說，「從男變女」的手術費用需要至少20萬元，她還要吃抗雄激素慢慢去掉男性特徵，這些讓找工作困難的她無力負擔，但她仍勇敢地首次面對鏡頭講述了自己的故事。

王梓淇說，她渴望過上一個正常女人的生活，回歸正常社交和工作，希望被接納和理解；她希望能在社會中找到自己的位置，享受應有的尊重和平等。

微信 百度 泰國

上一則

回擊仁愛礁水砲衝突？ 菲叫停中企馬尼拉灣工程

下一則

中斥美投資禁令搞「脫鉤斷鏈」中企急砸50億美元囤晶片

延伸閱讀

七個女人的聚會

七個女人的聚會
天使（三）

天使（三）
一個陌生女人的來信（全文完）

一個陌生女人的來信（全文完）
胃癌手術怎麼選？醫師分析3手術方式優缺點

胃癌手術怎麼選？醫師分析3手術方式優缺點

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦