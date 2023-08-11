「我是男是女？」山西女真兩性畸形 33歲仍沒錢手術

王梓淇。（取材自澎湃新聞）

33歲的王梓淇從小被診斷真兩性畸形，因雙性性器官特徵不被職場接受，無法像普通人一樣正常工作，加上親友們對她議論還罵她「變態」，甚至連父母都拉黑了她，讓她10年來不敢回家，蝸居在深圳一處簡陋的出租房。她唯一心願是做一個正常的女人，但無力負擔至少10萬元（人民幣，下同）手術費用，至今仍被困在「不知道自己到底是男孩子還是女孩子」的身體裡。

據百度 百科，真兩性畸形指在同一體內既有男性睾丸，又有女性卵巢，極為罕見，須經過對性腺組織切片檢查，確定同時存在睾丸和卵巢時，方能作出診斷。治療原則是根據解剖學條件，建立適當的性別並適當保留性腺組織，以期形成比較有功能的性發育，建立性別的計畫應盡早決定。

澎湃新聞報導，王梓淇在山西太原老家出生時就被診斷為真兩性畸形，因老家經濟環境不佳，還有親友間的異樣眼光，未能在第一時間獲得最佳治療。王梓淇說，她有子宮卵巢，下體也有男性性器官，此前曾經診斷細胞為女性核型，這讓她想成為正常的女人。而她也以女性性別一路讀到高中，但逐漸明顯的男性聲音和五官讓她在職場上面臨諸多困擾。

王梓淇說，畢業後她曾以女性應聘幾家公司，有的公司住八人一間的女生宿舍，她不能和女性室友正常交流玩鬧，洗澡時也要自己躲廁所，深怕被女室友看到自己的男性生理特徵。

她曾因性別被戳穿而被公司辭退，這讓她之後找工作時更想去隱藏男性特徵，但久了，五官和體型、聲音常會被識破，甚至被罵「二椅子、變態、娘娘腔」等，有領導甚至以泰國 人妖形容她。

33歲的王梓淇蝸居在深圳一處簡陋的出租房。（取材自澎湃新聞）

「活了33年，我的困擾就是不知道自己到底是男孩子還是女孩子。」王梓淇說，不僅親友，父母也把她微信 和電話拉黑了，只留下這句話給她：「你要手術，要通過自己努力去改變，我們幫不了你。」再想到親友們殺人般的異樣眼光，她已經10年不敢回家。

「我恨過我父母，但隨著年紀愈來愈大，現在釋然了，放下了，因為覺得父母也不容易。」她說。哥哥們也幾乎斷了聯絡，只有一個哥哥今年2月聽說她不舒服時來看過一次。

王梓淇說，她的故事被網友知道後，有人同情、安慰她，也有人直接打電話罵她：「長得這麼醜還要學人家變女人」，現在她會反駁：「我本來就是女性，只是多了男性生殖器。」所幸仍有同鄉和閨密支持她，分別捐給她300元和1萬元做手術費。

只是，王梓淇說，「從男變女」的手術費用需要至少20萬元，她還要吃抗雄激素慢慢去掉男性特徵，這些讓找工作困難的她無力負擔，但她仍勇敢地首次面對鏡頭講述了自己的故事。

王梓淇說，她渴望過上一個正常女人的生活，回歸正常社交和工作，希望被接納和理解；她希望能在社會中找到自己的位置，享受應有的尊重和平等。