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遭網紅檢舉暑假偷教英數 杭州新東方全面停課

中國新聞組／北京11日電
網傳視頻截圖。（取材自每日經濟新聞）
網傳視頻截圖。（取材自每日經濟新聞）

網紅「鐵頭懲惡揚善」（簡稱鐵頭），靠著曝光三亞某海鮮市場缺斤少兩，及揭秘連鎖超市的金鑲玉騙局，短短數日漲粉至百萬。近日，他將目標指向了補教巨頭新東方，指控杭州新東方違規補課。因為他的檢舉，目前全杭州的線下學習中心都暫停。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，鐵頭的多條視頻中，包括「『雙減』政策實施兩年來為何愈演愈烈」、「縱使前方荊棘滿布我亦砥礪前行！希望我燃燒自己的火焰會點亮一點星火」，視頻封面寫到，「勇闖東方」、「絕不妥協」、「前路荊棘」。流量最高的視頻是「勇闖新東方」，點讚數超十萬。

鐵頭到杭州新東方的一家學習中心，以家長身分詢問是否可以培訓初高中學科，工作人員回應稱，目前高中可以進行語文、數學、英語補課，初中班目前是各一半。鐵頭先是質疑機構違規補課，隨後撥打110報警。當天，該校區拉閘關電，並遣散師生回家。 

新東方杭州線下中心突然全面關閉。（取材自每日經濟新聞）
新東方杭州線下中心突然全面關閉。（取材自每日經濟新聞）

隨後，鐵頭連續發布相關視頻，並多次向派出所、市場監督管理局、教育局舉報新東方，稱教育局周五前會答覆相關問題。

一名杭州家長表示，其孩子在杭州新東方接受高中學科輔導，周一突然接到停課通知，目前尚未復課。雖然「鐵頭」沒有在她孩子所在校區投訴，但全杭州的線下學習中心都停了。

該家長認為，「學校一節課40分鐘，老師既要講作業又要上新課，有些細節容易忽略」，「補習班的師資好，時間充足，講課也更細緻，氛圍更輕鬆，希望可以盡快復課」。

網紅「鐵頭懲惡揚善」舉報杭州新東方違規補課的視頻。（視頻截圖）
網紅「鐵頭懲惡揚善」舉報杭州新東方違規補課的視頻。（視頻截圖）

按照「雙減」指導文件，暑期義務教育階段的學科培訓被明確禁止，高中階段參照義務教育階段執行，但參照到何種程度，尚沒具體文件作為指引。

杭州新東方客服回應，一直沒有數學、英語課程，現在都是素質素養的課程。對於何時恢復正常，客服稱，目前無法正常報名、繳費，可以先留下聯繫方式，後續恢復了會有專門人員聯繫。杭州教育局雙減專班一工作人員表示，若查實為學科類培訓將叫停。

網紅「鐵頭懲惡揚善」舉報杭州新東方違規補課的視頻。（取材自每日經濟新聞）
網紅「鐵頭懲惡揚善」舉報杭州新東方違規補課的視頻。（取材自每日經濟新聞）

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