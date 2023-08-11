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奧運冠軍王濛445萬股權被凍結 工作室：沒被帶走

中國新聞組／北京11日電
奧運冠軍王濛被傳445萬股權遭凍結。（取材自九派新聞）
奧運冠軍王濛被傳445萬股權遭凍結。（取材自九派新聞）

中國前短道速滑國家隊選手、奧運金牌王濛持股的公司，被凍結445萬人民幣(約61萬美元)股權，此消息引發關注後，王濛工作室發出聲明澄清稱，自己「沒有被帶走、沒有配合調查、沒有聯繫不上。」

九派新聞報導，天眼查App顯示，王濛股權被執行企業為灣道體育文化傳播（北京）有限公司。股東信息顯示，該公司由王濛、弟兄姐妹文化傳播（北京）合夥企業（有限合夥）、北京陌銘體育文化有限公司共同持股，其中王濛持股89%，認繳出資額445萬元。

近期，關於王濛的負面傳聞不斷。此前有爆料稱「前世界冠軍，奧運金牌運動員被帶走配合調查了」，作為都靈冬奧短道速滑女子500米金牌得主，王濛也因此躺槍。

針對王濛的傳聞，體育記者張賓7日發聲闢謠：「最近四五天，我和王濛無論是朋友圈，還是微信私聊都有不少互動，還在一起關心水災的救援情況。上周末，她直播很多人也都看到了，還有粉絲朋友去杭州接機的視頻。她最近微博、朋友圈都很少更新，據我了解是因為要照顧家人。對於每一個中年人來說，家人的健康永遠是生活中的頭等大事。不信謠、不傳謠，才是最可取的。任何謠言都有可能給當事人的生活帶來巨大的困擾。自媒體更是不應該為了流量，沒有了下限。 」

而王濛也在8月8日多次更新社交媒體，分享日常，力破謠言。王濛工作室9日聲明：沒有「被帶走」，沒有「配合調查」，沒有「聯繫不上」。

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