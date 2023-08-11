結婚16年3娃非親生 還遭出軌妻扔爆竹 江西男不忍了

陳世賢家中被爆竹炸壞的窗戶。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

江西上饒男子陳世賢（化名）結婚16年才發現3個女兒都不是親生的遭遇，引來無數網友關注和同情；一年時間過去，陳世賢仍身背十餘萬元債務，但他說已請好律師，準備提出離婚官司，同時追究妻子被他發現出軌後，朝他家扔爆竹報復造成損失和父親心臟疾病的刑事責任，為自己討回公道。

極目新聞報導，陳世賢與妻子余華（化名）2007年12月28日結婚。陳世賢在上饒周邊跑運輸，每個月回家兩、三趟，妻子在家帶孩子。2021年底一天，陳世賢發現妻子和另一個男人一同走出賓館電梯，他和妻子吵架，妻子帶著小女兒回娘家後失聯。陳世賢對女兒身分起疑，對三個女兒親子 鑑定，最後確認都不是自己親生的。

2022年4月26日，陳世賢來到岳母家裡，要求她把余華找回來給個說法，兩人爭執導致老人摔坐地上受傷，經鑑定為輕傷二級。陳世賢賠償了岳母相關費用，被警方取保候審。今年5月，江西省德興市人民檢察院以他的行為情節顯著輕微，不構成犯罪，對陳世賢不起訴。

這一年來，陳世賢因為取保候審，外地運輸事業已經荒廢。他想通過直播帶貨補貼家用，並還清之前老家建房、妻子留下的網貸等欠債，無奈帶貨並不順利，直到目前，陳世賢還身背十餘萬元的債務。

想到結婚16年3娃竟不是親生，陳世賢悲從中來哭了。（取材自極目新聞）

陳世賢也一直對那場鞭炮炸房耿耿於懷。去年妻子與他人從賓館出來被他碰到後，往陳世賢家扔爆竹報復。據上饒市德興市公安局行政處罰決定書，2022年5月28日0時30分，余華因不正當男女關係被陳世賢發現後，為報復陳世賢，使用兩個36響的閃光雷在陳世賢家裡引爆，造成財產損失。

陳世賢說，當年公安部門是按治安案件處理，但妻子該行為還讓自己年近八旬的父親受到驚嚇，心臟出問題，造成應激性障礙，他認為妻子應該承擔刑事責任。

獲不起訴後，陳世賢請了北京 中臬律師事務所創始合夥人、執行主任律師楊安明，幫自己討回公道。楊安明說，他為陳世賢代理的案件包括離婚官司和「爆竹炸房」案，正在蒐集和固定證據，待證據充足，將向相關部門重新遞交。