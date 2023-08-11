我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

結婚16年3娃非親生 還遭出軌妻扔爆竹 江西男不忍了

中國新聞組／北京11日電
陳世賢家中被爆竹炸壞的窗戶。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
陳世賢家中被爆竹炸壞的窗戶。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

江西上饒男子陳世賢（化名）結婚16年才發現3個女兒都不是親生的遭遇，引來無數網友關注和同情；一年時間過去，陳世賢仍身背十餘萬元債務，但他說已請好律師，準備提出離婚官司，同時追究妻子被他發現出軌後，朝他家扔爆竹報復造成損失和父親心臟疾病的刑事責任，為自己討回公道。

極目新聞報導，陳世賢與妻子余華（化名）2007年12月28日結婚。陳世賢在上饒周邊跑運輸，每個月回家兩、三趟，妻子在家帶孩子。2021年底一天，陳世賢發現妻子和另一個男人一同走出賓館電梯，他和妻子吵架，妻子帶著小女兒回娘家後失聯。陳世賢對女兒身分起疑，對三個女兒親子鑑定，最後確認都不是自己親生的。

2022年4月26日，陳世賢來到岳母家裡，要求她把余華找回來給個說法，兩人爭執導致老人摔坐地上受傷，經鑑定為輕傷二級。陳世賢賠償了岳母相關費用，被警方取保候審。今年5月，江西省德興市人民檢察院以他的行為情節顯著輕微，不構成犯罪，對陳世賢不起訴。

這一年來，陳世賢因為取保候審，外地運輸事業已經荒廢。他想通過直播帶貨補貼家用，並還清之前老家建房、妻子留下的網貸等欠債，無奈帶貨並不順利，直到目前，陳世賢還身背十餘萬元的債務。

想到結婚16年3娃竟不是親生，陳世賢悲從中來哭了。（取材自極目新聞）
想到結婚16年3娃竟不是親生，陳世賢悲從中來哭了。（取材自極目新聞）

陳世賢也一直對那場鞭炮炸房耿耿於懷。去年妻子與他人從賓館出來被他碰到後，往陳世賢家扔爆竹報復。據上饒市德興市公安局行政處罰決定書，2022年5月28日0時30分，余華因不正當男女關係被陳世賢發現後，為報復陳世賢，使用兩個36響的閃光雷在陳世賢家裡引爆，造成財產損失。

陳世賢說，當年公安部門是按治安案件處理，但妻子該行為還讓自己年近八旬的父親受到驚嚇，心臟出問題，造成應激性障礙，他認為妻子應該承擔刑事責任。

獲不起訴後，陳世賢請了北京中臬律師事務所創始合夥人、執行主任律師楊安明，幫自己討回公道。楊安明說，他為陳世賢代理的案件包括離婚官司和「爆竹炸房」案，正在蒐集和固定證據，待證據充足，將向相關部門重新遞交。

北京 親子

上一則

湖南鎮幹部約已婚女水庫夜泳 女溺亡製造假象開車逃離

下一則

國安法下 港議員切斷與公公關係 學者：「沒聽過港人這樣」

延伸閱讀

水淹華北、東北 糧倉泡湯 14億人恐「吃不飽」

水淹華北、東北 糧倉泡湯 14億人恐「吃不飽」
糧倉泡湯 中國14億人恐「吃不飽」…恐推升國際糧價

糧倉泡湯 中國14億人恐「吃不飽」…恐推升國際糧價
全美江西同鄉會 夏季旅遊疫後重啟

全美江西同鄉會 夏季旅遊疫後重啟
北京擅自任命全國政協委員沈斌為上海主教 教廷斥違反協議

北京擅自任命全國政協委員沈斌為上海主教 教廷斥違反協議

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦