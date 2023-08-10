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發布山洪預警沒用 四川魚鱗壩沖走打卡遊客7死

記者陳政錄／綜合報導
民眾被困或遭沖走。(取材自央視新聞)
民眾被困或遭沖走。(取材自央視新聞)

四川雅安網紅景點魚鱗壩9日傳出意外事故；十多名遊客正在拍照打卡，突遇河道漲水，多人被洪水沖走，雅安市應急管理局通報，涉水人員中7人遇難、4人獲救，當地相關部門正持續開展搜救。據了解，雅安8日才發布山洪氣象災害風險預警，仍未防止意外傷亡。

據現場民眾拍攝影片顯示，河道上建立多個魚鱗狀半圓形狀水壩，湍急的河水沒過水壩，有多人被水流沖走，有人高喊「快救人」。雅安消防當天10時19分接到報案，趕赴現場搜救。

目擊者表示，事發時，多名遊客在河邊拍照打卡，不料河水突然上漲，來不及躲避，多人被沖進急流中，當時情況十分危急，有人甚至被沖到河對岸。

四川雅安一魚鱗壩漲水，遊客被沖走，當地正在搜救。(取材自四川日報)
四川雅安一魚鱗壩漲水，遊客被沖走，當地正在搜救。(取材自四川日報)

「魚鱗壩」集合堤壩、過河通道、村民洗滌等功能，既可減低流速，減少流水沖刷堤壩和河道。由於景觀秀麗，不少魚鱗壩近年成為網紅景點，吸引遊客到訪遊玩。

極目新聞報導，事發地附近一商戶表示，出事的魚鱗壩平日水位不高，來遊玩拍照打卡的人較多。9日上午突然河道漲水，有遊客被沖走，現在河邊已無法靠近，有民警及相關部門工作人員在搜救。

近日，多地遭遇強降雨，事發地四川雅安7日也曾發布暴雨黃色預警，要求注意防範山體滑坡、泥石流、山洪等次生災害。此外，雅安市自然資源和規劃局、市氣象局還於8日進一步聯合發布過地質災害氣象風險預警。

雅安市的魚鱗壩。（取材自微博）
雅安市的魚鱗壩。（取材自微博）

洪水 暴雨

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