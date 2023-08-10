我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專詐留學生 紐約再現網路合租騙局…亞裔生損失1800元

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

2大帶4老2小遊青海冷湖 迷路困荒漠 網：集體送死

中國新聞組／北京10日電
救援現場。(取材自橙柿)
救援現場。(取材自橙柿)

羅布泊自駕遊出事後，再傳出廣東一家8口日前被困青海茫崖市轄區荒漠，電話無法撥通，其中還包含四名老人和兩個兒童，情況緊急下；當地警方立即派人救援，歷經18小時搜救，最後一行人平安獲救。網友則非常憤怒表示，「這是集體送死嗎？」

極目新聞報導，青海冷湖地區位於柴達木盆地西北邊緣，曾是全國三大油田之一，2000年前後，曾經一度沸騰的冷湖開始沉寂，如今已完全廢棄，但近些年來此打卡拍照的遊客愈來愈多。日前，一輛廣東牌照商務車一行八人在此拍照後，準備去往附近的火星營地，之後被困在附近的冷湖荒漠。

冷湖油田小鎮舊址。（取材自央廣網）
冷湖油田小鎮舊址。（取材自央廣網）
冷湖火星營地。 (央視畫面截圖)
冷湖火星營地。 (央視畫面截圖)

一名女子打電話報警，說有8名親屬被困了，他們從廣東開車到青海火星營地（火星模擬基地），走錯路了，迷路之後，被困人員找到有信號地方，給這位報警人發了微信

根據報警信息，受困的是一家人，兩個成年人年齡都是40多歲，他們的父母和叔叔嬸嬸四個老人都在60歲以上，兩個孩子一男一女，10來歲。這次旅行的目的，是走火星公路到火星營地玩。沒想到，司機的車子陷了，開不了迷失方向，兩名男子徒步尋找救援，走了快30公里後，最終才被找到。

冷湖區域海拔高，有2800米左右，另一個特點是晝夜溫差很大；白天日曬很嚴重，會導致身體嚴重脫水，晚上可能需要穿厚衣服，晝夜溫差大容易造成人體失溫。

救援現場。(取材自橙柿)
救援現場。(取材自橙柿)

當搜救人員發現車輛以為人和車都找到了，到車輛周圍發現沒人，才知道他們把棄車，緊接著無人機繼續尋找。距離車輛5公里位置，無人機拍到有人在撐傘，當時已經晚上9時左右，搜救人員趕緊操控無人機拉近看，確定是失聯人員，確定方位。

由於救援車輛進不去，搜救人員只能徒步繞著走便道去找，走了8公里後找到了人，當時已經是晚上11時左右，只找到六個人，當時他們只剩一瓶礦泉水，食物也幾乎吃光了。之後找到另外兩人時，都是口乾舌燥，處於半脫水狀態，他們看到救援人員非常激動，一直招手。

據了解，被困的8名遊客是第一次去青海，被困位置是當地非開放地區；他們要去的是火星營地，和他們被困的位置有94公里。

火星 微信 自駕

上一則

海底撈太卷了 居然在青島夜市擺攤賣「這個」

延伸閱讀

俄羅斯稱擊落2架烏克蘭無人機

俄羅斯稱擊落2架烏克蘭無人機
「6年級女生胸部真大…」 廣東游泳教練分享偷拍照被行拘

「6年級女生胸部真大…」 廣東游泳教練分享偷拍照被行拘
老公送站誤上高鐵 廣東女大鬧喊停車：他還要上班呢

老公送站誤上高鐵 廣東女大鬧喊停車：他還要上班呢
又見烏克蘭無人機飛往莫斯科 俄：擊落了2架

又見烏克蘭無人機飛往莫斯科 俄：擊落了2架

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品
3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機
女星嫁香港娛樂大亨長子 至今還在用iPhone 8

女星嫁香港娛樂大亨長子 至今還在用iPhone 8