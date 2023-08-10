2大帶4老2小遊青海冷湖 迷路困荒漠 網：集體送死

救援現場。(取材自橙柿)

羅布泊自駕 遊出事後，再傳出廣東一家8口日前被困青海茫崖市轄區荒漠，電話無法撥通，其中還包含四名老人和兩個兒童，情況緊急下；當地警方立即派人救援，歷經18小時搜救，最後一行人平安獲救。網友則非常憤怒表示，「這是集體送死嗎？」

極目新聞報導，青海冷湖地區位於柴達木盆地西北邊緣，曾是全國三大油田之一，2000年前後，曾經一度沸騰的冷湖開始沉寂，如今已完全廢棄，但近些年來此打卡拍照的遊客愈來愈多。日前，一輛廣東牌照商務車一行八人在此拍照後，準備去往附近的火星 營地，之後被困在附近的冷湖荒漠。

冷湖油田小鎮舊址。（取材自央廣網） 冷湖火星營地。 (央視畫面截圖)

一名女子打電話報警，說有8名親屬被困了，他們從廣東開車到青海火星營地（火星模擬基地），走錯路了，迷路之後，被困人員找到有信號地方，給這位報警人發了微信 。

根據報警信息，受困的是一家人，兩個成年人年齡都是40多歲，他們的父母和叔叔嬸嬸四個老人都在60歲以上，兩個孩子一男一女，10來歲。這次旅行的目的，是走火星公路到火星營地玩。沒想到，司機的車子陷了，開不了迷失方向，兩名男子徒步尋找救援，走了快30公里後，最終才被找到。

冷湖區域海拔高，有2800米左右，另一個特點是晝夜溫差很大；白天日曬很嚴重，會導致身體嚴重脫水，晚上可能需要穿厚衣服，晝夜溫差大容易造成人體失溫。

救援現場。(取材自橙柿)

當搜救人員發現車輛以為人和車都找到了，到車輛周圍發現沒人，才知道他們把棄車，緊接著無人機繼續尋找。距離車輛5公里位置，無人機拍到有人在撐傘，當時已經晚上9時左右，搜救人員趕緊操控無人機拉近看，確定是失聯人員，確定方位。

由於救援車輛進不去，搜救人員只能徒步繞著走便道去找，走了8公里後找到了人，當時已經是晚上11時左右，只找到六個人，當時他們只剩一瓶礦泉水，食物也幾乎吃光了。之後找到另外兩人時，都是口乾舌燥，處於半脫水狀態，他們看到救援人員非常激動，一直招手。

據了解，被困的8名遊客是第一次去青海，被困位置是當地非開放地區；他們要去的是火星營地，和他們被困的位置有94公里。