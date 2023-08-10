醫療反腐／一台機器汙1600萬 抓個院長就醫成本降1400元

醫院裡的直線加速器，資料圖。（取材自湖南日報）

中國醫療反腐揪出不少讓群眾「看病難」、「看病貴」的「醫蠹」。其中，廣東中山市坦洲人民醫院原院長羅勇受賄2980多萬元（人民幣，下同），將虛增藥物設備價格計入醫療成本，被查後，該院今年首5個月人均就醫成本下降1400餘元。還有醫院虛報高價購買醫療設備，院長就吃掉回扣1600萬元。而反腐當下，許多醫藥代表連夜解散與醫師工作群，醫院也不敢進。

據廣東省紀委監委網站「南粵清風網」日前發布文章披露，中山市坦洲人民醫院原黨總支書記、院長羅勇利欲熏心，從收受病人紅包禮金、醫藥代表回扣到與醫療設備供應商結成「利益同盟」，收取設備代理商高額回扣，涉案金額2980多萬元。回扣款及虛增的藥物設備價格計入醫療成本，直接導致群眾「看病難」「看病貴」。

南粵清風網指出，「醫蠹」拔除後，醫院採購成本、群眾就醫成本明顯下降。中山市坦洲人民醫院今年1至5月門診和住院次均費用同比下降16.6%、21.4%，人均就醫成本下降1400餘元。

另一起引起關注的醫療反腐案發生在雲南的普洱市人民醫院。據澎湃新聞，該院引進一台原價1500萬元的醫療器械直線加速器，醫院竟以3520萬元買入，光中間回扣就被醫院院長吃掉1600萬元。

據統計，8月8日到9日兩天時間，已有超30家藥企在滬深兩市的互動平台回應醫藥反腐對公司的影響，認為公司依法合規經營，醫藥反腐並未對公司業務經營造成不利影響。

不過對於越來越多醫院要求近期不允許拜訪，不少醫藥代表表示，現在不敢進醫院，預估這波風暴半年後才會緩和。另一位已有十餘年銷售經驗的藥代表示，已做好未來很長時間內只拿底薪的準備。有醫藥代表連夜解散工作群，刪除與醫師的聊天紀錄，或是火速辭職避免被查。一位代表說，現在的情況肯定會影響收入。

低線城市一名醫藥代表趙梅（化名）表示，目前醫藥領域重點被查的是醫療器械。據北京 商報，「常規情況下，行業基本都是54321的返點模式」，一行業內人士透露。一款產品進醫院，5分給職務較高的負責人，4是業務院長分，3是藥劑科或者設備科分，2是科室主任，1是部分科室醫生分。也就是說，如果產品的利潤 為200萬元，職務較高的負責人可以拿到200×0.05=10萬元。