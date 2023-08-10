中掀醫療反腐 168院長、書記被查、外企諾華也捲入

中國正強力整治醫藥領域腐敗問題，今年以來已有168位醫院院長及書記遭調查。圖為上海某醫院急診室。（路透資料照片）

繼金融、體育、國企、民企等領域後，中國醫療反腐風暴來襲，截至6日，全國公開通報被查的醫院院長、書記達168人，數量超去年全年兩倍，且擴及外企，全球最大醫藥公司之一諾華製藥也被指捲入。多地倒查「回扣」，有醫院甚至安裝高清監控，業界人士預估「接下來會有更多人被查」。醫藥板塊也因此一天蒸發超2000億人民幣。

據中新社「國是直通車」，今年醫藥領域反腐已進入「深水區」。例如上月21日，國家衛健委會同10個部門召開會議部署展開為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。上月25日、28日擬修正刑法加大教育 醫療等領域行賄需從重處罰並提請全國人大會議 審議。

在此之下，「國是直通車」統計，全國已有至少159名醫院院長、書記被查，且自8月以來，已至少有10場即將舉辦的醫療行業學術會議、論壇等宣布延期北京 市鑫諾律師事務所高級合夥人展曙光稱，有部分藥企熱衷舉辦醫療學術會議，主要是出於擴大藥品知名度及影響力的目的，「還能讓醫藥代表好好招待一下醫師」。

不過據每日經濟新聞統計，截至8月6日，全國公開通報被查的醫院院長、書記已達168位。

而這波風暴也波及外企。據中新網、北京商報報導，市場傳聞稱，海軍軍醫大學第二附屬醫院（又名「上海長征醫院」）分別向上海諾華（Novartis）貿易有限公司和北京諾華製藥有限公司發送處理建議函，要求上述兩家公司分別對涉案共計4位醫藥代表予以開除或調離崗位處理。

諾華中國證實收到來自某醫院函件，其中涉及所稱的兩位諾華醫藥代表。諾華表示對此事件高度重視，經查證，函中提及的一位人員已於2018年從諾華離職，另一名未被諾華聘任過。目前確認只收到一份函件，「關於所涉及的人員，我們還在公司的系統裡核查。

另據每日經濟新聞，包括廣西、瀋陽一些公社醫院、江蘇等多地已展開倒查「回扣」。廣西崇左市人民醫院今年4月發布公告，其中提到，嚴禁任何科室及個人私自接待醫藥代表，不允許醫藥代表私自進入科室進行相關有產品推介、促銷和其他活動。醫院在重點區域安裝高清視頻監控設備，監控錄像保留90天等。

醫藥合規律師、北京至瑾律師事務所主任李岑岩表示，相比以往，這次醫藥反腐來得更加猛烈，醫藥行業將迎來陣痛期，未來會有更多的企業管理人員和醫院管理人員被調查，包括醫藥企業領導、醫藥代表、各類CSO公司、醫院院長等。有業內人士稱，此舉有望扭轉過去中國醫藥行業重銷售、輕研發的現狀，有利產業長期發展。