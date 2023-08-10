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中掀醫療反腐 168院長、書記被查、外企諾華也捲入

中國新聞組／北京10日電
中國正強力整治醫藥領域腐敗問題，今年以來已有168位醫院院長及書記遭調查。圖為上海某醫院急診室。（路透資料照片）
中國正強力整治醫藥領域腐敗問題，今年以來已有168位醫院院長及書記遭調查。圖為上海某醫院急診室。（路透資料照片）

繼金融、體育、國企、民企等領域後，中國醫療反腐風暴來襲，截至6日，全國公開通報被查的醫院院長、書記達168人，數量超去年全年兩倍，且擴及外企，全球最大醫藥公司之一諾華製藥也被指捲入。多地倒查「回扣」，有醫院甚至安裝高清監控，業界人士預估「接下來會有更多人被查」。醫藥板塊也因此一天蒸發超2000億人民幣。

據中新社「國是直通車」，今年醫藥領域反腐已進入「深水區」。例如上月21日，國家衛健委會同10個部門召開會議部署展開為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。上月25日、28日擬修正刑法加大教育醫療等領域行賄需從重處罰並提請全國人大會議審議。

在此之下，「國是直通車」統計，全國已有至少159名醫院院長、書記被查，且自8月以來，已至少有10場即將舉辦的醫療行業學術會議、論壇等宣布延期北京市鑫諾律師事務所高級合夥人展曙光稱，有部分藥企熱衷舉辦醫療學術會議，主要是出於擴大藥品知名度及影響力的目的，「還能讓醫藥代表好好招待一下醫師」。

不過據每日經濟新聞統計，截至8月6日，全國公開通報被查的醫院院長、書記已達168位。

而這波風暴也波及外企。據中新網、北京商報報導，市場傳聞稱，海軍軍醫大學第二附屬醫院（又名「上海長征醫院」）分別向上海諾華（Novartis）貿易有限公司和北京諾華製藥有限公司發送處理建議函，要求上述兩家公司分別對涉案共計4位醫藥代表予以開除或調離崗位處理。

諾華中國證實收到來自某醫院函件，其中涉及所稱的兩位諾華醫藥代表。諾華表示對此事件高度重視，經查證，函中提及的一位人員已於2018年從諾華離職，另一名未被諾華聘任過。目前確認只收到一份函件，「關於所涉及的人員，我們還在公司的系統裡核查。

另據每日經濟新聞，包括廣西、瀋陽一些公社醫院、江蘇等多地已展開倒查「回扣」。廣西崇左市人民醫院今年4月發布公告，其中提到，嚴禁任何科室及個人私自接待醫藥代表，不允許醫藥代表私自進入科室進行相關有產品推介、促銷和其他活動。醫院在重點區域安裝高清視頻監控設備，監控錄像保留90天等。

醫藥合規律師、北京至瑾律師事務所主任李岑岩表示，相比以往，這次醫藥反腐來得更加猛烈，醫藥行業將迎來陣痛期，未來會有更多的企業管理人員和醫院管理人員被調查，包括醫藥企業領導、醫藥代表、各類CSO公司、醫院院長等。有業內人士稱，此舉有望扭轉過去中國醫藥行業重銷售、輕研發的現狀，有利產業長期發展。

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