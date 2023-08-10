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追逐軍旅夢 掐喉、踢肚…西安7歲童參加夏令營被當沙包

中國新聞組／北京10日電
某平台上，天天報名的雪狼夏令營西安營地宣傳圖。（取材自華商報）
某平台上，天天報名的雪狼夏令營西安營地宣傳圖。（取材自華商報）

暑假兩個月，今年家長間興起給孩子報名「軍事夏令營」風潮，主打7天磨練，14天養成好習慣，28天成長蛻變，在類似軍營的基地裡訓練追逐軍旅夢想。但西安一位家長反映，孩子從軍事夏令營回家後稱被同宿舍年齡大的孩子「掐喉嚨」、「踢肚子」等。主辦方稱這是孩子在玩鬧，他們已經道歉，同時配合出錢給孩子做身體、心理檢查。

華商報報報導，天天（化名）的媽媽說，今年4月中旬，她看到其他家長在微信群分享了這家「黃埔戰翰軍事夏令營」，就為自己7歲的兒子天天報名，入營前付了最後一筆尾款。與天天一同去的有他的兩個堂姐，年齡最大12歲，還有他的7歲堂弟。7月23日至7月29日一共入營七天，營地在西安南郊。

本以為能圓孩子的「軍人夢」，誰知7月29日孩子歸家後，天天卻說和弟弟在宿舍被同住的另兩個大男孩欺負。「他們住的是四人間，另外兩個男孩一個12歲、一個13歲。弟兄倆說午睡時、晚間休息時就被人家欺負，掐脖子、用枕頭墊在肚子上用腿踢，就是把白天學的軍體拳用在他們身上實驗。」天天的爺爺李先生說。

天天說，同宿舍的兩個大男孩不是同時欺負他和弟弟的。最初是戴眼鏡的男孩捉弄他，他向堂姐說，堂姐告訴了生活老師。生活老師說「再觀察觀察」，隨後戴眼鏡的男孩不再捉弄，還和他成了朋友。但另外一個大男孩開始在宿舍掐他脖子、把枕頭墊在他肚子上用腳踢。

李先生稱，他發現孫子被欺負的當晚就聯繫軍營基地。8月1日，軍營基地的人、對方孩子及家長和他們一家人見面，對方孩子及家長都道歉。軍營基地的人稱該給孩子做心理檢查、身體檢查就做，並退了當初交的報名費。但他認為，訓練7天，軍營基地都沒有發現這事，希望軍營基地能拿出態度，誠懇道歉。

報導說，天天的「結營通知書」上，右下方署「雪狼夏令營西安營地」，蓋的章是「廣州雪狼夏令營服務有限公司」，天天媽媽加的公眾號鏈接又是「黃埔軍校戰翰拓展培訓」。諮詢熱線工作人員稱，公司總部在廣州，有4家公司，「黃埔軍校戰翰拓展培訓」負責招生，「雪狼夏令營」是西安的落地，兩家是一體的，在其他省市也有落地的訓練基地。

這名工作人員稱知道天天的事。宿舍沒有監控，在營期間孩子也沒有給教官說被欺負，是玩鬧的形式。「我們已經道歉了，電話上、書面上都有，也全程配合家長處理這個事，孩子要做身體檢查、心理檢查都出錢配合。」工作人員說。8月8日下午5時許雙方達成和解，天天家人沒有收退費。

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