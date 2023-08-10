湖北小伙持刀cosplay武士闖日商場 網：特殊8月更不妥

小伙cosplay日本武士被轟出商場。（視頻截圖）

近日，湖北武漢 一名年輕男子cosplay日本 武士，還手持武士刀進入日本商場，沒多久就被保安要求馬上離開。消息傳到中國，意外有不少網民對保安的驅離表達了支持，認為「把劍帶進公共場所非常危險」，且8月15日是日本二戰投降日，這樣的行為並不妥當。

綜合網易新聞、香港01報導，據近日網傳視頻顯示，一名佩戴白色口罩 的紅髮年輕男子，cosplay日本武士，並手持武士刀，試圖進入日本一間商場時，卻被保安攔截並勸阻，同時要求他離開商場。據報導，男子來自湖北武漢。

事件隨即引發廣泛關注，有網民表示，8月是特殊的月份，「8月1日是解放軍建軍紀念日，8月15日是日本二戰投降日，因此這樣的行為被認為更加不妥當。」

也有網民認為，據網傳視頻，商場保安當時指著這名年輕人手持的武士刀，應該是對武士刀可能對公共場所安全構成威脅感到疑慮，才要求他離開。不少中國網民支持保安做法：「把劍帶進公共場所已是非常危險」，「沒毛病，還沒被打一頓已經客氣了」，「這人不是一般人，帶這麼長的刀」，「為了安全考慮，更多可能是為了那小崽子的安全考慮吧」。

也有中國網民因此被激起仇日情緒：「國仇家恨，不能允許越界一點」，「建議把cosplay的地點放在南京，一定能與當地群眾打成一片」。也有網民對這名年輕人的做法不以為然，「作為一個湖北人感到羞恥，給大家道歉了」。