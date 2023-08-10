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「6年級女生胸部真大…」 廣東游泳教練分享偷拍照被行拘

中國新聞組／廣州10日電
網傳游泳教練聊天截圖：「我的學生都有一個大的，營養真好」。（取材自極目新聞）
網傳游泳教練聊天截圖：「我的學生都有一個大的，營養真好」。（取材自極目新聞）

近日廣東茂名有網友爆料稱，某游泳培訓機構一名梁姓男教練老師在遊戲群聊到小學6年級的女孩子胸部很大話題時，分享了一張疑似偷拍的6年級女學生圖片稱「現在的小孩子，**六年級，**真大」、「營養真好」等語，引發網民怒批用詞粗俗；涉事教練回應稱自己只是想表達現在的學生營養好、發育好，沒惡意。不過昨天下午，這名教練已被公安行拘。

九派新聞報導，據網傳聊天截圖，廣東信宜某游泳培訓機構一名男教練，在游泳場邊與群友聊天發表低俗言論，並拍攝一女孩側面照片發上群聊。網傳圖片中，男子稱小學6年級的小孩子胸部很大，群內有多人起哄，他便分享了一張疑似偷拍的6年級女學生圖片，還稱「我的學生都有一個大的，六年級比成年人還大，營養真好。」

網傳圖片中，這名教練稱「現在的小孩子，六年級，真大」等等，並分享了一張圖片。（取...
網傳圖片中，這名教練稱「現在的小孩子，六年級，真大」等等，並分享了一張圖片。（取材自極目新聞）

8月8日，涉事教練回應網傳聊天紀錄，稱自己只是想表達現在的學生營養好、發育好。據極目新聞，他表示，聊天紀錄是十幾天前的，因群友吵架，才被惡意翻出發到網上來。自己所在的機構是有證件的正規機構，平常都會拍照片記錄學生學習進度，但絕不會拍攝露點照片。

「我們本來就是做泳池的，經常拍自己的學生不是很正常嗎？他們說要看下學生什麼的，我就拍給他們看呀，又沒有什麼的，就是小學生而已。聊天記錄好像也沒有說什麼，好像是討論他們吃得太好，營養太好之類的。」該教練表示。

網傳圖片中，這名教練稱「現在的小孩子，六年級，真大」等等，並分享了一張圖片。（取...
網傳圖片中，這名教練稱「現在的小孩子，六年級，真大」等等，並分享了一張圖片。（取材自極目新聞）

此事引發關注，九派新聞報導，不少人認為涉事游泳教練的解釋很牽強，正常人誇學生營養好都是「長得真高、真壯」。而這位教練的用詞粗俗，用污言穢語和他人起哄調侃未成年人的身體。

8月9日，茂名市公安局網警支隊的接線人員表示，首先要確認這件事，對於此人的處置，要看具體的情節輕重。當天下午，網上有消息稱，涉事男子已被當地公安拘留。

當天晚間，信宜發布「侵犯他人隱私？民警：拘留！」一文中指出，7月27日，梁某某在游泳場邊與群友聊天發表低俗言論，並拍攝一女孩側面照片發上群聊。信宜警方迅速核查處理，梁某某對偷拍、侵犯他人隱私行為供認不諱。梁某某已被公安機關依法行政拘留。

網民紛紛嘲諷梁姓男教練：「拍攝經過對方同意了嗎，營養好不好關你p事」，「就是偷拍」，「以後還是給孩子找女教練吧」。

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