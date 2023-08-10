網戀2年猛轉帳 才知愛的是舅媽 廣西男獲舅舅贈房補償

刁某的舅媽潘某在庭訊中。（取材自極目新聞）

廣西刁姓男子與微信 號「靚美麗」的女子網戀兩年，轉帳給對方近26萬（人民幣，下同，約3.5萬美元），最後發現對方竟是自己舅媽。潘姓舅媽坦承從網上隨便找些美女網圖發送給刁男獲取信任，刁男轉給她的錢都用於賭博。夫妻最後將2人在縣城購買的房產過戶給刁男做為補償，舅媽被依犯詐騙 罪判刑一年，並處罰金10000元。

極目新聞報導，據「武宣縣人民法院」公眾號8月7日公布的一件詐騙犯罪判決書，2021年2月，潘姓以介紹相親對象名義，把「靚美麗」的微信號推薦給刁男。刁男通過聊天了解到「靚美麗」住在廣西來賓市下轄武宣縣，現在朋友開的美容院工作。熱聊兩個月後，「靚美麗」主動提出以戀愛、結婚為目的與刁男交往。

「靚美麗」與刁某交往期間，多次向刁某索要錢財，刁某通過微信前後給「靚美麗」轉款近26萬元人民幣。（取材自極目新聞）

交往期間，「靚美麗」開始以「同居買房子」、「需要錢裝修美容院」、「購買美容儀器」等理由向刁男索要錢財，陷入「愛河」無法自拔的刁男前後通過微信給「靚美麗」轉款近26萬元。

刁男也曾懷疑過「靚美麗」的真實性，比如，刁男跟她聊天時打視頻或微信電話時，對方常以自己在上班或不想給對方看為理由拒絕接聽。但刁男始終認為，手機對面的女孩就是舅媽介紹的「靚美麗」，因為刁男的媽媽知道縣城內確有「靚美麗」這個人，「靚美麗」的父親也認為兩人是在談戀愛。

而潘女這邊的「靚美麗」為不讓刁男懷疑有假，也向刁男微信多次轉帳共計5萬餘元。直到2023年春節，潘女因賭博借錢被人上門催債，又無力償債，便向其老公李某坦白了自己通過註冊「靚美麗」帳號騙取外甥刁男錢財並用於賭博一事。李某聯繫刁男和「靚美麗」父親當面打視頻電話給真正的「靚美麗」核實，真正的「靚美麗」本人和刁男表示均不認識對方。

刁男知道實情後，多次追討被騙錢財無果，於2023年3月報案，警方很快將潘女抓獲。潘女供認不諱，她和先生並與刁男協商，將兩人在縣城購買的房產過戶給刁男，作為返還詐騙他的錢款和補償，希望得到刁男的諒解。最終刁男接受房產補償，並出具諒解書。

2023年8月1日，武宣縣人民法院審結此案。法官認為，被告人潘女採取虛構事實，隱瞞真相的手段騙取他人財物，數額巨大，已構成詐騙罪。考量潘女自首、已賠償被害人損失並獲被害人諒解，酌情從輕處罰。潘姓為沉迷賭博多次詐騙他人錢財，酌情從重處罰。依犯詐騙罪對潘女判處有期徒刑一年，並處罰金10000元。