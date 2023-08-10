上海女裝店賣咖啡 謝絕男客「單獨堂食」

上海女裝店賣咖啡，拒絕男士單獨堂食。（取材自澎湃新聞）

近日，上海市楊浦區本溪路某商家張貼消費提示，寫明「本店為女裝會員制綜合店舖，恕不接待男士單獨堂食」，引發熱議。

澎湃新聞報導，經該店所在的楊浦區市場監管局核查，情況屬實，經營者拒絕單身男性堂食的行為不涉及違法違規。經營者解釋，因一樓堂食區域與二樓的女裝展示和試衣區僅一板之隔，該規定是為保護顧客隱私 、避免女性顧客尷尬。

據報導，該店一樓為咖啡 店，二樓旋轉樓梯步行可達，為女士服裝店。一樓收銀台點單處放著告示，上面寫著：「請您在消費前閱讀，本店為女裝會員制綜合店舖，恕不接待男士單獨堂食，請您諒解；本店僅供休閒小坐，消費入座，外食勿入；不接待手提電腦辦公以及工作會議、學生上課學習勿入。」其中，「男士單獨」四個字用醒目字體標出。

工作人員表示，點單時他們都會提前告知消費者，也確實碰到過不理解的客人，「我們想做一個純粹喝咖啡的地方。不光是男士，辦公族也不建議來」。

報導指出，一樓有10個左右的咖啡卡座，座位設置偏休閒，且以一、兩人小休憩為主。入門處放著服裝模特，正對大門設有首飾展覽區。

上海市楊浦區市場監管局透露，該店是上海市楊浦區細織服裝店，經營範圍為：服裝服飾零售、食品銷售、餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）。該店舖設立於2013年4月，以經營女裝為主。

2023年上半年店舖重新裝修後，店舖內新設開放式旋轉樓梯，一樓為開放式咖啡製作和售賣區，並設有少量供堂食的桌椅；二樓為女裝陳列展示和試衣區。店舖於2023年6月經核准新增了食品銷售和餐飲服務的經營範圍。