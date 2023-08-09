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索千萬逼死夫 翟欣欣想調解被拒 家屬：還我弟弟

中國新聞組／北京9日電
翟欣欣（左）被控「索要千萬逼死老公」蘇享茂（右），蘇家拒絕和解。（取材自微博）
翟欣欣（左）被控「索要千萬逼死老公」蘇享茂（右），蘇家拒絕和解。（取材自微博）

5年前，「翟欣欣涉索要千萬逼死丈夫蘇享茂」案有了最新進展，蘇享茂的哥哥蘇享龍微發文稱，開庭之前翟欣欣想調解，但我們態度明確地表示不同意。

九派新聞報導，蘇享龍8日發文稱，二審法官已到看守所見到翟欣欣，法官向蘇享龍及其家人轉達翟欣欣想要調解的表述：對蘇享茂是有感情的，要讓蘇享茂的父母安度晚年，提個調解方案，會盡量補償。對此，蘇享龍表示拒絕，並稱已於8月7日在線上法庭做了不同意調解的筆錄。

線上法庭上，蘇享龍首先明確表示沒有調解的可能，併申明翟欣欣必須償付以下三項：第一，從蘇享茂手中拿走的所有財物；第二，1300多萬6年的經濟損失賠償；第三，蘇享茂的生命賠償以及對蘇享茂家人造成的精神損失賠償。

蘇享龍還表示，這麼多年翟欣欣沒有一句道歉，還各種污衊誹謗；這麼多年攥著蘇享茂的錢不還，種種行徑沒有任何誠意。而且，翟她X竟有臉約我見面談調解！就不怕我撕了你？！至於說補償，她用什麼補償，一命還一命？我的調解方案是：還我弟弟。

據此前報導，蘇享茂從北京郵電大學碩士畢業後，自主創業註冊了一家科技公司，並開發了一款發短信、打電話的手機應用軟件，收入頗豐。翟欣欣為山東人，從小家境優渥。享茂與翟欣欣2017年3月通過婚戀網站相識，當年6月7日領證結婚，僅40天後的7月18日辦理了離婚手續。

2017年9月7日，離婚後不足兩個月，36歲的蘇享茂便在網上公布遺書並跳樓身亡。遺書稱，翟欣欣以舉報蘇享茂個人漏稅、名下公司灰色運營等為要挾，要求其支付1000萬元現金及海南房產作為賠償；而蘇享茂資金鍊斷裂，「很絕望」。

除了蘇享茂的自殺，其與翟欣欣相識不到半年便投入上千萬資金一事，也令網友們唏噓。

北京

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