小官巨貪 反腐1周抓10人 醫院院長買器械、吃1600萬

醫療貪腐嚴重，傳出一台直線加速器回扣高達1600萬元。示意圖。（取材自官網）

近日，中國醫藥反腐風暴指向醫藥生產、供應、銷售、報銷等領域，醫藥企業也成為反腐的「暴風眼」。雲南的普洱市人民醫院引進一台原價1500萬元（人民幣，下同）的醫療器械直線加速器，醫院以3520萬元買入，中間的回扣，居然被醫院院長吃掉1600萬元。

澎湃新聞報導，8月1日至7日晚，至少再有10名醫療領域人士接受調查，不乏醫院院長及黨委書記，當中5人來自廣東，包括汕頭市潮南區衛生健康局黨組書記、局長林海東。

報導表示，據媒體不完全統計，中國目前已有至少159名醫院院長、書記被查，其中不乏一些基層醫院的醫院及書記出現「小官巨貪」的現象。

如中央紀委國家監委網站今年曾披露一起案例，一台進口價人民幣1500萬元的醫療器械直線加速器，醫院以3520萬元買入，中間的回扣，居然被醫院院長吃掉1600萬元。

報導說，這起引起行業震動的腐敗案，指的就是發生在雲南普洱市的普洱市人民醫院腐敗窩案。2020年6月28日，雲南省普洱市紀委監委發布消息：普洱市人民醫院原黨委副書記、院長楊文俊和普洱市人民醫院黨委委員、副院長楊文紅雙雙被查。

「中國紀檢監察」雜誌指出，普洱市人民醫院原院長楊文俊，原副院長楊文紅，與供應商稱兄道弟，肆意吃請玩樂、收受禮品禮金。在楊文俊的「家長」作風影響下，醫院中層幹部上行下效、各自盤算，瘋狂用手中的權力為自己非法謀取經濟利益。

這起「直線加速器」回扣案，共對20人採取留置措施，其中公職人員9人、行賄人員10人、共同涉案人員1人。

此外，楊文俊還存在其他違紀違法問題。2021年1月，楊文俊被開除黨籍、公職，2021年7月，被判處有期徒刑19年，並處罰金人民幣300萬元。其餘責任人均被給予相應處理。