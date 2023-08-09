暴雨、飢餓、失聯…Z180次列車4天3夜艱難脫困

鐵軌邊的落石。（取材自澎湃新聞）

「全部旅客都安全轉移，緊繃了四、五天的神經終於放鬆下來。」 持續數日的脫困救援後，鐵路Z180次列車長金琳感到身心極度疲憊，回家就發高燒。

界面新聞報導，Z180次列車由烏魯木齊站始發，按計畫應在7月30日上午9:55分前後抵達終點站——北京 西站。但在北京市特大暴雨 影響下，北京丰台至沙城鐵路（豐沙線）遭遇嚴重水害、線路封閉，途經該區段的Z180次列車隨之受影響，最終列車被困在門頭溝區安家莊站，近千名旅客和乘務人員滯留。直到8月2日Z180次列車旅客才全部安全轉運。

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旅客劉梓涵記得，Z180次列車原本只需在張家口站停6分鐘，但車上廣播突然通知因暴雨晚點，之後列車在該站點停了2、3個小時。那時，Z180次列車的913名旅客和42名鐵路工作人員還不知道，他們將經歷四天三夜的艱難脫困之行。

金琳稱，列車從張家口站出發後，旅客在宣化站台還能正常上下車，從宣化站開往終點站北京西站的途中發生第二次擱停，當時距北京西站約39公里，列車工作人員接到洪水斷道指令，列車被緊急扣停在安家莊站。

澎湃新聞報導，金琳稱，乘客不滿情緒源於計畫受到影響，如行程變更、預訂酒店的房價問題、火車票退改簽等。「乘務人員需要不斷解釋和安撫乘客」。

扣停沒多久附近山洪暴發，食物供給問題迫在眉睫，金琳說：「剛開始滯留時，米、麵這些還有，蔬菜就很少了。滯留超過八小時的時候我們啟動防洪預案」。

考慮到物資供應持續緊張，乘客長時間滯留車中也不安全，鐵路部門決定聯繫當地政府制定轉運方案，組織旅客下車避險。金琳說：「透過列車上座機電話接到上級指示，要在半小時內將乘客轉移到附近村子的制高點。當時聽到這個指示，我腦子一片空白，因為之前只有演練經驗，從未面對過實際情況」。

中國鐵路消息稱，7月31日12時許，鐵路工作人員會同當地村幹部，安排專人前方探路引導，將Z180次列車913名旅客和35名乘務人員轉移疏散到安家莊村。「下車時乘務員叮囑我們只帶貴重物品，行李箱能不拖就不拖。隨後還發了大塑料袋作雨衣。」劉梓涵回憶，他們大概花半小時走到安家莊村。

暴雨侵襲的安家莊村境況同樣堪憂，村裡基礎設施遭到破壞，處於斷水、斷電、無信號的狀態。旅客抵達安家莊村後，列車長金琳組織工作人員將旅客分類，先將老人、孩子、孕婦等安置進民宿休息，村子的大禮堂、露天廣場、村委會會議室等紛紛開放，順利把913名乘客安置完畢。

界面新聞報導，為了讓旅客吃上熱食物，Z180次列車人員向老鄉們借來村裡僅有的幾個煤氣罐，支起鍋煮雞蛋 、熬粥。金琳表示，有個飯館的採購員也因線路中斷停在安家村，「他開口問我們需不需要物資，打開他的麵包車以後，大桶礦泉水就有15桶，還有麵、米等，光雞蛋就有三大筐，將近七、八十公斤，緩解我們的燃眉之急」。

滯留的第三天，即8月1日，大量消防隊員、武警、北京西站人員及醫師趕來安家莊村支援。趁不下雨的時間，武警部隊通過直升機空投兩次物資。8月2日12時左右，消防隊人員帶領300餘名滯留旅客，經公路安全離開安家莊站。直至當天下午17時30分許，最後一批因暴雨滯留在安家莊站的261名旅客，在鐵路人員和武警協助下徒步5公里前往乘車點，統一乘坐火車轉運至北京丰台站。