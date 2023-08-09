疑酒後口角 湖南女跳河 3同伴下水搶救竟釀3溺斃

發現遺體。(取材自環球網)

湖南岳陽日前發生一起墜河事故，落水的3女1男中，僅一人獲救生還。據傳一行人墜河前，疑似曾酒後發生口角，警方仍在調查事故發生原因。

綜合媒體報導，事發在湖南湘陰縣，當地通報，6日8時許，文星街道金湖社區八甲橋地段，發生一起因1人跳河另外3人施救，導致3人溺水身亡、1人獲救的事件。

據初步調查，死者文男是湘陰縣文星街道某網吧老闆，死者曾女、李女和獲救的劉女都是網吧員工。

據報導，6日凌晨5時許，四人吃完消夜後，老闆文男與曾女發生爭執，李女、劉女在旁勸架未果，一行四人駕車至八甲橋時，曾女和文男因爭執致車輛停靠，曾女下車跳河，文男等3人為了救她也紛紛下水，沒想到卻發生溺水悲劇。

環球網報導，多段網傳的事發現場視頻顯示，一輛白色小車停在路邊，現場聚集許多身穿藍色衣服的救援人員，多部救援車輛停在現場，周邊還有很多群眾圍觀。另一視頻則拍下，一名男性死者遺體被打撈上岸，民警正在現場急救。

目擊者表示，當地有多人稱其中一男一女有感情糾紛，行車途中發生過爭吵。當地街道辦工作人透露，已確認為三死一傷，獲救女子已被送到醫院治療；至於四人墜河前是否有喝酒，仍待警方調查。該工作人員還透露墜河的四人中三人是湖南籍，一人是外省人。