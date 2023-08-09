我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

傳涉貪腐 萬達高級副總裁劉海波等3人被帶走

記者陳政錄／綜合報導
萬達集團高級副總裁劉海波傳被公安機關帶走。（取材自萬達集團官網）
萬達集團高級副總裁劉海波傳被公安機關帶走。（取材自萬達集團官網）

經濟放緩背景下，中國今年以來持續吹起反腐風暴，從金融圈、體壇到國營企業，如今延燒到民企。有媒體報導，前中國首富王健林創辦的商業地產巨頭萬達集團，其高級副總裁劉海波已被公安機關帶走，推測與萬達內部反腐有關，且事發突然，本月初，劉海波還現身在王健林與山西大同市長張強的工作會談中。除了劉海波，萬達集團還有另外兩名高管捲入案件。

綜合澎湃新聞、界面新聞報導，劉海波已被公安機關帶走，具體原因目前不詳。萬達集團尚未回應。報導引述萬達內部人士透露，劉海波確實被警方帶走調查，主因是涉及企業內部貪腐，且數額巨大。

據此前消息，除劉海波，萬達集團還有多人因牽涉貪腐也被帶走。

資料顯示，劉海波2010年加入萬達，先後擔任總裁助理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位，長期分管投資業務，對房地產業來說，其重要性不言而喻。

中國房地產報引述業內人士稱，劉海波在萬達廣場於各地布局的背後扮演重要角色，不然也不會被王健林看中；另有消息人士透露，劉被帶走，或與萬達某個項目虧損上億元人民幣(約1385萬美元)有關。

有報導指出，王健林向來重視內部反腐並建立制度，2001年起設立審計團隊，號稱每年審計數百次。2020年曾曝光萬達商管副總裁朱戰備涉貪腐，2019年8月也曾公告4名高管涉索賄，遭解除勞動關係並移送法辦。

自2019年起，包括萬達、碧桂園、美的置業、保利發展等都曾公開內部反腐作為。

另據財聯社報導，一名接近萬達集團的人士說，除了劉海波，萬達集團還有另外兩人捲入案件，分別是萬達集團總裁助理兼北區公司副總裁鄒海榮和北京冀北區總經理卯向東。涉案項目位於華東區域，上海浦東警方從北京万達集團總部帶走了三人。

上述人士稱，三人所涉案件是由合作方舉報，「涉及金額巨大」。另一名知情人士稱，三人嫌犯主要是「拿了人家的好處」。

北京 房地產 投資

上一則

睛天修屋頂、洪水觸底…史後大洪水淹中國 3經濟奇論滿天飛

下一則

碧桂園也爆雷 比恒大危險? 美媒：房市最痛苦時候未到

延伸閱讀

不是公務員？新州市長參選人收萬元現金 仍被判受賄

不是公務員？新州市長參選人收萬元現金 仍被判受賄
涉貪腐？萬達副總裁劉海波突遭帶走調查 引發市場關注

涉貪腐？萬達副總裁劉海波突遭帶走調查 引發市場關注
成都少年「活剝貓皮」 銀行高管父母買貓供虐遭起底

成都少年「活剝貓皮」 銀行高管父母買貓供虐遭起底
解放軍火箭軍醜聞牽連廣？ 10要員現況不明

解放軍火箭軍醜聞牽連廣？ 10要員現況不明

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」