傳涉貪腐 萬達高級副總裁劉海波等3人被帶走
經濟放緩背景下，中國今年以來持續吹起反腐風暴，從金融圈、體壇到國營企業，如今延燒到民企。有媒體報導，前中國首富王健林創辦的商業地產巨頭萬達集團，其高級副總裁劉海波已被公安機關帶走，推測與萬達內部反腐有關，且事發突然，本月初，劉海波還現身在王健林與山西大同市長張強的工作會談中。除了劉海波，萬達集團還有另外兩名高管捲入案件。
綜合澎湃新聞、界面新聞報導，劉海波已被公安機關帶走，具體原因目前不詳。萬達集團尚未回應。報導引述萬達內部人士透露，劉海波確實被警方帶走調查，主因是涉及企業內部貪腐，且數額巨大。
據此前消息，除劉海波，萬達集團還有多人因牽涉貪腐也被帶走。
資料顯示，劉海波2010年加入萬達，先後擔任總裁助理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位，長期分管投資業務，對房地產業來說，其重要性不言而喻。
中國房地產報引述業內人士稱，劉海波在萬達廣場於各地布局的背後扮演重要角色，不然也不會被王健林看中；另有消息人士透露，劉被帶走，或與萬達某個項目虧損上億元人民幣(約1385萬美元)有關。
有報導指出，王健林向來重視內部反腐並建立制度，2001年起設立審計團隊，號稱每年審計數百次。2020年曾曝光萬達商管副總裁朱戰備涉貪腐，2019年8月也曾公告4名高管涉索賄，遭解除勞動關係並移送法辦。
自2019年起，包括萬達、碧桂園、美的置業、保利發展等都曾公開內部反腐作為。
另據財聯社報導，一名接近萬達集團的人士說，除了劉海波，萬達集團還有另外兩人捲入案件，分別是萬達集團總裁助理兼北區公司副總裁鄒海榮和北京冀北區總經理卯向東。涉案項目位於華東區域，上海浦東警方從北京万達集團總部帶走了三人。
上述人士稱，三人所涉案件是由合作方舉報，「涉及金額巨大」。另一名知情人士稱，三人嫌犯主要是「拿了人家的好處」。
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