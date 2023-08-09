傳涉貪腐 萬達高級副總裁劉海波等3人被帶走

萬達集團高級副總裁劉海波傳被公安機關帶走。（取材自萬達集團官網）

經濟放緩背景下，中國今年以來持續吹起反腐風暴，從金融圈、體壇到國營企業，如今延燒到民企。有媒體報導，前中國首富王健林創辦的商業地產巨頭萬達集團，其高級副總裁劉海波已被公安機關帶走，推測與萬達內部反腐有關，且事發突然，本月初，劉海波還現身在王健林與山西大同市長張強的工作會談中。除了劉海波，萬達集團還有另外兩名高管捲入案件。

綜合澎湃新聞、界面新聞報導，劉海波已被公安機關帶走，具體原因目前不詳。萬達集團尚未回應。報導引述萬達內部人士透露，劉海波確實被警方帶走調查，主因是涉及企業內部貪腐，且數額巨大。

據此前消息，除劉海波，萬達集團還有多人因牽涉貪腐也被帶走。

資料顯示，劉海波2010年加入萬達，先後擔任總裁助理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位，長期分管投資 業務，對房地產 業來說，其重要性不言而喻。

中國房地產報引述業內人士稱，劉海波在萬達廣場於各地布局的背後扮演重要角色，不然也不會被王健林看中；另有消息人士透露，劉被帶走，或與萬達某個項目虧損上億元人民幣(約1385萬美元)有關。

有報導指出，王健林向來重視內部反腐並建立制度，2001年起設立審計團隊，號稱每年審計數百次。2020年曾曝光萬達商管副總裁朱戰備涉貪腐，2019年8月也曾公告4名高管涉索賄，遭解除勞動關係並移送法辦。

自2019年起，包括萬達、碧桂園、美的置業、保利發展等都曾公開內部反腐作為。

另據財聯社報導，一名接近萬達集團的人士說，除了劉海波，萬達集團還有另外兩人捲入案件，分別是萬達集團總裁助理兼北區公司副總裁鄒海榮和北京 冀北區總經理卯向東。涉案項目位於華東區域，上海浦東警方從北京万達集團總部帶走了三人。

上述人士稱，三人所涉案件是由合作方舉報，「涉及金額巨大」。另一名知情人士稱，三人嫌犯主要是「拿了人家的好處」。