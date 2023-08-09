碧桂園也爆雷 比恒大危險? 美媒：房市最痛苦時候未到

中國房地產市場持續低迷，碧桂園會否成為另一塊倒下的骨牌備受關注。圖為福州市區一處興建中的住宅項目。 （中新社）

中國房企巨頭碧桂園傳出未能支付兩筆美元債票息，內部人士坦言，碧桂園受近期銷售額與再融資環境持續惡化，加上各類資金監管影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現階段性流動壓力。華爾街 日報報導，中國房地產 可能又多一塊骨牌倒下，直言中國房地產業問題恐怕還會持續一段時間，「最痛苦的時候還沒到」。

財聯社報導，對於7日兩筆未付美元債息，碧桂園方面回覆「仍處在30天付息寬限期內，碧桂園正在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。」碧桂園今年將有近20億美元(約143.8億人民幣)的債券 到期或有資格提前贖回。但如果銷售額未能拉升，代表能用於償債與完成項目的現金將受影響。

據華爾街日報、香港經濟日報報導，過去一周，碧桂園的股票和債券價格大幅下跌，同時市場傳出，碧桂園取消一項配股計畫。更有傳言稱，佛山副市長帶隊的工作組已進駐。

桂碧園對此澄清，強調工作組進駐純屬不實消息。至於新股配售，目前並未就建議交易訂立最終協議，現階段也不考慮建議交易。然而，這些說法顯然無法安撫投資人的擔憂。財經人士胡采蘋認為「這是比恒大更大的雷」，直言「恐怕習大大不救不行」。

該公司2024年1月到期美元債券的交易價格跌至其名目價值的25%，6月中旬該比率為81%。每日經濟新聞指出，碧桂園多檔中國境內債7日走低，其中「21碧地01」盤中成交價較前收盤價跌超過33%。

針對市場各種傳聞，碧桂園地產7日公告，提前兌付「20碧地02」未回售債券的本息，該債券發行金額人民幣13.6億元，似乎有意向市場傳達該公司資金依然充足。

碧桂園表示，自2021年以來行業持續低迷，多重不利因素疊加，導致行業銷售持續下滑，公開市場融資失效，行業步入前所未有的困難時期，公司一直在堅守，卻難言曙光。

2022年交付房屋數量總和接近70萬套，公司預計今年還要交付70萬套房屋，上半年已順利完成27.8萬套的交付任務，交付量繼續穩居行業第一，且不存在逾期未交付的情況。

市調機構克而瑞的數據顯示，中國百強房企7月的合約銷售額年減33%。今年1至7月，這些開發商的銷售總額年減5%，其中，碧桂園7月的銷售額年減60%，降幅令人震驚。

華爾街日報指出，「對中國房地產開發商來說，這輪樓市熱潮猶如一波雲霄飛車的行情，餘波將持續很長時間，或許最痛苦的時候還沒有到」。