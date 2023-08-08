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芭比粉路怒 開豪車撞保安 頂在引擎蓋上拖行1公里

中國新聞組／北京8日電
奔馳女車主猛按喇叭催開門，將保安頂在引擎蓋上行駛1公里。（視頻截圖）
奔馳女車主猛按喇叭催開門，將保安頂在引擎蓋上行駛1公里。（視頻截圖）

山東有一輛改色成「芭比」粉奔馳車，日前開出小區時，女司機疑因保安沒有及時開門便一直猛按喇叭催促，二人因此發生口角，女司機直接開車將在引擎蓋上的保安拖行約1公里，幸車速不快，保安無大礙。目前，涉事女司機已被警方帶走，案件正在進一步調查中。

來源：YouTube

綜合媒體報導，現場畫面顯示，這輛被改色成「芭比」粉的奔馳車開到小區門口，大門關閉，司機便一直鳴笛。大約一分鐘後，有一名保安出現，為車輛開門，同時示意司機停止鳴笛。直到大門完全打開，司機才停止鳴笛。

隨後，雙方發生言語爭執，保安語氣強硬說：「可以，走，以後別進來！」女司機突然倒車，尾部撞到保安。保安便和女司機理論，並站到車頭前質問「你為什麽撞我？」，女司機直接頂著保安開車，前行了約1公里。

據知情人透露，該小區出入需要打門上的電話，等待開門。奔馳女車主沒有打電話，但瘋狂鳴笛。有小區業主指出，小區實行人車分流，奔馳車所走的是南門，平常不開，門上貼有消防通道標識，保安沒有受傷。報警後，警方已將涉事女司機帶走調查。

網民對此表示，「咱能不能不要這麼衝動」、「開個好車就可以這麼不理智對待問題嗎」、「兩個不會說話的人在一起誰知道會發生什麼」、「雙方都有責任，司機鳴笛也太急，太吵，都平和些不行嗎」、「有門的地方的崗亭應該一直有保安值班才對啊，怎麽有車來了還要現給你打電話再來開門」、「這個車的顏色一言難盡，毀了奔馳的一切」、「有些事也不是因為業主，現在物業的一些工作人人員的素質也是高低起伏」、「這不是路怒症，這是公主病」。

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