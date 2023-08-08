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1天喝8瓶可樂 武漢男3個月瘦35公斤…中毒「昏迷送醫」

中國新聞組／北京8日電
可樂示意圖。(Ingimage)
可樂示意圖。(Ingimage)

湖北武漢一名33歲陳姓男子喜歡喝碳酸飲料，最多一天可以喝8瓶可樂，他更因此從210斤瘦至140斤。近日，他卻出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀被緊急送院，經檢查後確診為「糖尿病酮症酸中毒昏迷」。

極目新聞報導，陳男（化姓）3個月瘦了70斤（約35公斤），心中竊喜「難道喝可樂還可以減肥？」沒想到是患上了糖尿病。武漢科技大學附屬天祐醫院（同濟天祐醫院）分泌科醫師田小芳對陳男進行補液、胰島素靜脈泵降糖、糾正電解質紊亂等一系列治療，陳男的血糖才得到了控制，意識狀態也逐漸清醒。

經過治療，陳男的身體逐漸好轉。雖然他表示，「出院後再也不喝飲料了。」但糖尿病無法根治，將伴他終生。

田小芳表示，長期喝大量奶茶、可樂等飲料會增加肥胖、糖尿病、痛風等風險，因為這些飲料中含有大量的糖分，人體攝入過多糖分後容易導致脂肪堆積、血糖迅速升高，時間長了，會出現胰島功能下降，極易患肥胖、2型糖尿病及痛風等代謝性疾病。她提醒，尤其是糖尿病患者，應保持健康的生活方式，養成良好的飲食習慣，延緩糖尿病等代謝疾病的發生發展。

專家提醒，糖尿病酮症酸中毒是一種嚴重的糖尿病急性併發症，如治療不及時，會出現呼吸循環衰竭，甚至危及生命。糖尿病患者若出現頭暈乏力、噁心嘔吐等症狀，應盡早就醫診治。

糖尿病 肥胖 血糖

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