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上海醫院停車場拒收5角紙幣 收費員還當場撕毀

中國新聞組／北京7日電
停車場收費員拿着5角紙幣表示不滿。(視頻截圖)
停車場收費員拿着5角紙幣表示不滿。(視頻截圖)

近日，一則「收費員拒收撕毀5角紙幣」網絡視頻，引發關注。視頻內容顯示，事發地點位於上海市浦東新區人民醫院。網友稱在醫院停車場出口繳納停車費時，收費員拒收5角紙幣，並當場撕毀。問及原因，收費員表示：「我們不收，沒有為什麼，這個錢我幫你付，無所謂的。」

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，經公安機關查證，8月4日，浦東某醫院停車場收費人員顧女，因拒收一張5角人民幣紙幣與小客車駕駛員發生口角，視頻中，雙方展開了「言語拉扯」，「你為什麼不收？」「我們這裡不收的！」「你再說不收！」「我來給你付好了，無所謂的」……，說著，收費員就撕掉手裡的5角紙幣。

收費員一邊說一邊將5角紙幣撕毀。(視頻截圖)
收費員一邊說一邊將5角紙幣撕毀。(視頻截圖)

視頻發出後，相關話題迅速引發討論，有網友表示氣憤：「撕毀人民幣違法！」

對此，浦東新區人民醫院工作人員回應稱會有相關部門處理此事。目前，浦東警方根據「中華人民共和國人民幣管理條例」對顧女故意毀損人民幣的違法行為依法行政處罰。

央行官網消息，早在2018年11月央行拒收人民幣現金的整治行動中，就特別強調，有商戶誤以為1角、5角紙幣也已經停止流通而不收取。實際上，1角、5角紙幣仍可流通，銀行仍在正常收付，單位和個人不得拒收。

根據《中華人民共和國人民幣管理條例》第42條規定，故意毀損人民幣的，可由公安機關給予警告，並處1萬元以下的罰款。

央行 華人

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