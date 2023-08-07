國企領導「牽手門」 胡姓高管被解職

寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象。（視頻截圖）

6月初成都太古里「國企領導牽手門」事件，視頻被曝光後，男女兩人紛被停職並接受調查。據企查查APP最新顯示，中石油 旗下公司，寰球工程項目管理（北京 ）有限公司發生工商變更，胡繼勇卸任公司法定代表人，由王峰接任。

綜合媒體報導，6月初，胡繼勇因出差期間與公司女下屬在成都太古里街頭親密牽手逛街，被一名街拍攝影師拍下發布到網上，引發社會關注。7月初，中國石油北京項目管理公司通報稱，經查，胡繼勇違反生活紀律，在婚姻存續期間與女下屬董女存在生活作風問題；違反廉潔紀律，改變公務行程藉機旅遊。此外，對網路上反映的胡繼勇和董女其他問題，經核查未發現存在違紀違法情況。鑑於二人無視紀律規矩、頂風違規違紀，造成惡劣影響，經公司黨委研究決定，根據紀律處分條例和政務處分法，給予胡繼勇開除黨籍、開除公職處分；根據公司員工違規行為處理規定等相關規定，與董女解除勞動合同。

有媒體搜索發現，疑似「牽手門」女當事人董女的社交媒體帳號也被網友扒出，雖然已經刪掉全部內容並銷號，但很多涉嫌炫富的內容已經被網友截屏轉發。

最讓眾多網友關注的，是當事人自己曬出的炫富內容--2021年7月29日，該微博「曬幸福」稱「以後就是四點半下班的人啦」；2022年8月9日，曬出自己新家照片，「收拾了仨禮拜終於妥帖了，新家」；2022年8月13日，曬出己手戴Tiffany戒指的照片，「謝謝Tiffany，鑽戒有了新目標」，定位為「北京王府井文華東方酒店」；今年3月，又曬出珠寶盒的照片，裡面裝滿了珠寶首飾和名表，「沒想到盒子這麼快就滿了，是時候買個保險 櫃給大家換個新去處了」……。