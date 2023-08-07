青海停車場宰客? 10分鐘收50元 「不給錢出不了谷」

網傳視頻顯示，涉事商家一男子手持收款碼站在車旁，看到對方拍視頻要求其刪除，並稱：「你拍我是吧，你還想不想出谷，就這一句話。」（視頻截圖）

有網友發視頻稱，自己一行人在青海海西大柴旦自駕 遊，因誤入海西銀河谷某驛站而在此停車10分鐘，卻被商家按車上人數收停車費50元（人民幣，下同，約6.95美元），對方不僅擋住出口不讓她們離開，還以「妳還想不想出去」威脅她停拍視頻。官方稱，已對涉事企業處以違法所得五倍罰款並要求停業整頓60日。

來源：YouTube

綜合媒體報導，當事人肖女指出，事發地是礦區，「因為我們是開車，一路上都沒有人，就誤入了客棧。我們進去之前沒有任何阻攔和標識，也沒有說要停車收費的情況。」肖女表示他們只停了10分鐘，出來的時候大門已經被擋住了。「那個大哥就要收我們錢，而且是一人10元加車10元一共50。」

網傳視頻顯示，涉事商家一男子手持收款碼站在車旁，看到對方拍視頻要求其刪除，並稱：「你拍我是吧，你還想不想出谷，就這一句話。」（視頻截圖）

肖女一行人告訴對方他們是誤入，詢問只停了10分鐘能不能付20到25元，對方不同意，老闆揚言不給錢讓我們出不了谷。肖女表示：「我們沒有信號，報警也報不成功，所以才錄了視頻。」

涉事商家則表示，該地是玉石礦景區與賓館範圍，當時遊客有撿拾此地的玉石，視頻中是過於生氣，將玉石費說成停車費造成誤解。「我們這裡是不收停車費的，從來沒有收過一分錢的停車費。」對此，肖女則予以否認，表示自己一行人絕對沒有拾撿玉石。

公告截圖。（取材自界面新聞 ）

銀河谷當地公安局工作人員表示該事件公安局已知曉，相關部門正在處理，目前，涉事驛站已責令關停。官方稱，已對涉事企業處以違法所得五倍罰款並要求停業整頓60日的行政處罰。