靠1張手繪「救命地圖」村幹部走13小時 讓北京21村復聯

80小時後21個村子復聯，千餘名滯留人員回家，全靠這張「手繪地圖」。（取材自北京新聞微信公眾號）

北京 十渡鎮因暴雨 道路設施損毀嚴重，村幹部用腳走出了一張「救命地圖」，最遠村走了13個小時，成功讓臨時指揮部掌握消息，讓21個村莊上萬人時隔80小時恢復對外聯絡。

北京新聞微信 公眾號報導，房山十渡地處深山，此次降雨山洪災害非常嚴重，基礎設施損毀嚴重，整個十渡鎮斷路、斷水、斷電、通信中斷，21個村全部成為了「信息孤島」。

十渡鎮在十渡站附近的一間民宿成立了防汛救災臨時指揮部，陸續有村幹部跋山涉水找到臨時指揮部，帶來村子裡的消息。特別是距離最遠的東太平村、西太平村，聯合黨支部書記李玉豐帶著三人，拿著鐮刀、繩子，徒步13個小時，走到了臨時指揮部，鼓舞士氣。

十渡鎮21個村的村幹部陸續來到指揮部，匯報了各個村子受災情況和主要道路情況。房山區副區長靳璐說，他們根據大家提供的信息，手繪了一張簡易「地圖」，把全鎮21個村的情況、主要道路的情況都標註了出來。「地圖」上每一條通向失聯村子的支線，都是村幹部和村民一步一步「蹚」出來的。

這張寶貴的地圖，對21個村莊上萬人時隔80小時的成功恢復聯絡，後續消防救援力量的深入救援，以及1050名滯留人員成功轉運起到了至關重要的作用。

一位老人撲通一聲跪倒在地上感謝救援人員，救援人員趕緊上前攙扶她起來。（取材自北京新聞微信公眾號）

8月4日一列「搶57001」次臨時旅客列車，從北京西站開出，前往房山十渡站，載回1050名已經被困80小時的滯留人員。一位撤離的大爺說：「今天早上5時多就從家裡出來等著，十渡人民很感謝政府對災區人民的關懷。」