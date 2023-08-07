河北涿州暴雨 養殖場80萬斤魚淹死 老闆：10天也撿不完
連日暴雨，河北省保定市所轄縣級市涿州市是這次汛情的重災區。涿州一間水產公司近80萬斤魚全部死亡，死魚成堆急需清理，卻因太臭無人肯幹。
極目新聞報導，該水產養殖場位於涿州市百尺竿鎮石橋村，養殖場負責人崔先生稱，養殖場面積近100畝，有黃魚、鱘魚等魚種，一共近80萬斤，其中有不少魚都是養殖多年用於繁殖的種魚。
自涿州遭受洪水侵襲後，崔先生養殖場的魚全部被嗆死，「有一大部分魚已經隨洪水漂出去了，剩下的部分魚，靠廠內20多人撿，估計10天也撿不完。」崔先生說，洪水淹沒了整個養殖場，預計損失達上千萬元人民幣。
崔先生稱，養殖場被洪水摧毀後，他已向當地政府部門進行了報備，會由專業機構對死魚進行無害化處理，目前養殖場最大的困難在於缺人手收集死魚，「魚從4日開始臭的，不處理的話只會愈來愈臭，會對環境造成污染，同時還有可能引發瘟疫。」
崔先生還稱，他已向相關部門尋求到了幫助，但目前救助力量還未抵達養殖場。
涿州市農業局工作人員回應，自3日開始，他們已向各個養殖企業包括漁業企業發出排查統計及下一步工作安排的通知，「受災群眾太多了，我們都在連夜處理病死的牛羊，無法在人手上給予幫助。」上述工作人員說。
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