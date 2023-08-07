河北涿州暴雨 養殖場80萬斤魚淹死 老闆：10天也撿不完

涿州一間水產公司近80萬斤魚全部死亡，死魚成堆。（視頻截圖）

連日暴雨 ，河北省保定市所轄縣級市涿州市是這次汛情的重災區。涿州一間水產公司近80萬斤魚全部死亡，死魚成堆急需清理，卻因太臭無人肯幹。

極目新聞報導，該水產養殖場位於涿州市百尺竿鎮石橋村，養殖場負責人崔先生稱，養殖場面積近100畝，有黃魚、鱘魚等魚種，一共近80萬斤，其中有不少魚都是養殖多年用於繁殖的種魚。

自涿州遭受洪水 侵襲後，崔先生養殖場的魚全部被嗆死，「有一大部分魚已經隨洪水漂出去了，剩下的部分魚，靠廠內20多人撿，估計10天也撿不完。」崔先生說，洪水淹沒了整個養殖場，預計損失達上千萬元人民幣。

崔先生稱，養殖場被洪水摧毀後，他已向當地政府部門進行了報備，會由專業機構對死魚進行無害化處理，目前養殖場最大的困難在於缺人手收集死魚，「魚從4日開始臭的，不處理的話只會愈來愈臭，會對環境造成污染，同時還有可能引發瘟疫。」

崔先生還稱，他已向相關部門尋求到了幫助，但目前救助力量還未抵達養殖場。