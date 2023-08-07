福建女商人實名舉報妹夫盜採白雲礦石、獲利上億
福建一名女商人實名舉報妹夫，盜採白雲礦石上千萬噸，獲利上億元人民幣，破壞公益林約200畝。喀左縣林草局分管稽查工作的相關負責人表示，該起破壞林地案已經交由當地警方偵辦。
來源：YouTube
新黃河報導，爆料人徐寶雲自稱是福鑫礦業第四採區（喀左縣磊鑫碎石廠）的法定代表人，她指控，從2018年至今，妹夫李姓男子等人在第四採區附近累計盜採白雲礦石。
據第三方測繪機構，朝陽市華宇測繪服務有限公司提供的航拍圖顯示，磊鑫碎石廠及周邊共計四處採坑，合計面積約為228畝。
徐寶雲稱，2012年她獨資開辦磊鑫碎石廠，由李男擔任經理負責具體業務。「2015年，李男用假的簽名和手印，把磊鑫碎石廠法人改成他自己了，我當時都不知情，然後我們就鬧僵了。後來，李男開辦喀左縣福鑫礦業有限公司，通過政策調整，把磊鑫碎石廠收成了福鑫礦業第四採區。這些年都是李男管碎石廠，他為了賺錢，把礦區外的山都挖開了。」
報導指出，涉事企業非法採礦地點在國有喀左縣臥虎溝林場內，被破壞的林地多為二級國家級公益林。目前白雲石礦區多處山體被鑿得岩土裸露，呈現出灰白色，雖部分破壞山體已覆蓋黃土，但仍少有植被。
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