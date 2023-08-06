中國多地續建方艙 成立不到一年廠商紛得標

中國多地續建方艙醫院引發討論。圖為南京國際博覽中心的方艙醫院。示意圖。(新華社)

日前中國黑龍江省傳出仍在興建方艙醫院，中國媒體進一步調查發現，包含吉林、河南 等地也有相關建設招標，金額落在數百萬到千萬不等。其中多家得標廠商成立不到一年，引人疑竇。

黑龍江哈爾濱市、佳木斯市近日因為仍在興建方艙醫院而受到中國輿論關注。中央社引述第一財經報導，黑龍江省並不是個案，今年5月以來，中國許多地方政府仍持續發布和方艙醫院相關建設的專案招標和得標公告。這些專案多數為設備採購，部分為硬體建設，價格在百萬元到千萬元不等。

報導指出，僅僅今年7月，至少就有吉林、河南、寧夏、江西等地在進行方艙醫院相關專案招標。招標的項目除了設備採購外，更有「建設方艙醫院」的項目。除了這次受到關注的黑龍江兩個城市外，雲南的文山州、江西的上栗縣也都發布了千萬等級的招標案。

報導也點出了投標與得標企業似乎存在一些問題，包含部分得標的企業成立時間不到一年、同一專案的投標廠商公司註冊資料相同。

以哈爾濱方艙醫院三期項目的得標廠商「河南先領醫療器械有限公司」為例，成立於今年3月，並在河南省信陽市固始縣註冊。今年7月就以496萬元的金額標得哈爾濱方艙醫院三期的設備專案。

根據中國企業資訊整合平台「天眼查」顯示，與河南先領醫療器械有限公司共同競標而落選的「哈爾濱凡譽醫療器械有限公司」和「哈爾濱佳寧商貿有限公司」，兩家企業的公司註冊電話相同。

針對中國全國多地仍在發布方艙醫院建設招標一事，在微博 等社群平台上有不少批評，但也有人表示可以理解照正式流程批下的經費必須要用在規定的地方，但是「剛成立的公司就能得標，怎麼解釋？」

此外，據澎湃新聞報導，最近圍繞方艙醫院的建設問題引發一波討論。已建成方艙醫院的去留，多地已表態。

例如，重慶市長壽區衛生健康委員會稱，長壽小岩健康驛站項目（方艙醫院）如今處於閒置狀態。為避免資源浪費，區衛健委根據各街鎮公立醫療機構實際情況，對醫療設備、病床、器械、耗材、生活用品等進行統籌分配。未來或者恢復成廠房出租，或作為抗擊疫情 紀念館，或者康復養老，或中藥材加工廠等等。

對於閒置核酸採樣亭、採樣集裝箱的合理使用，安徽合肥市肥東縣稱可改建為書報和信息亭、餐飲服務亭、民警和保安崗亭、停車收費崗亭、垃圾分類驛站、志願者、環衛工人和快遞員愛心驛站。現已全部改建在用。