醫療業反腐 多場大型會議延期 今年已155院長、書記被查

中國正進行10年來最大醫療反腐風暴，已有多場學術會議延期。(取材自證券時報)

中國正進行10年來最大醫療反腐風暴，監管部門半月以來三度表達對醫療反腐的行動和決心。據報導，今年截至7月26日，已有至少155位醫院院長、書記被查，數量超去年全年的2倍。近期已有多場大型學術會議延期或取消。儘管會議延期的原因各異，但業界大都認為與此次反腐行動有關。

據證券時報報導，原計畫於8月6日舉辦的太原市醫學 會病理專業委員會第十屆病理學術會議暨中華醫學會病理分會胸部學組腫瘤 病理診斷學習班，於8月3日宣布延期舉辦，原因是「受客觀因素影響」。

此外，原定於8月12日至13日在廣州越秀國際會議中心召開的「2023華南腔內影像及功能學高峰論壇暨CCEC·花城影秀」也宣布延期舉辦，官方表示原因是「由於時間衝突」。

儘管會議延期的原因各異，但業界大都認為與此次反腐行動有關。

北京 市鑫諾律師事務所高級合夥人展曙光接受人民日報採訪時表示，有部分藥企之所以熱中舉辦醫療學術會議，主要是出於擴大藥品知名度及影響力的目的。「凡是開會時有講座講他們的產品的，還有禮品相送。會後的活動，還能讓醫藥代表好好招待一下醫生。這就讓學術會議變味了。」

「人民日報」健康客戶端報導，據賽博藍統計數據，今年截至7月26日，全國已有至少155位醫院院長、書記被查，數量已超過去年全年的兩倍，可見此次全國反腐風暴力度之大。

至少三間上市藥企高管涉反腐風波，包括抗血清抗毒素藥物龍頭賽倫生物董事長范志和，醫療軟件企業衛寧健康董事長周煒，以及中藥龍頭片仔癀的多位高管。

報導稱，隨著對商業賄賂案件查處力度不斷加大，未來的學術會議也應逐步回歸「清朗」。據稱相關醫藥購銷反腐工作大部分在年底前完成。