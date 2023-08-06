截留資金、虛報完工…豫爆災後重建弊端 誰動百億救命錢？

河南鄭州2021年7月遭遇罕見特大暴雨導致洪澇，如今兩年過去，近百億人民幣災後重建款運用卻大有文章。(取材自界面新聞)

河南 省審計單位近日公布，兩年前當地因驟降暴雨 致災的重建款有近百億(人民幣，下同，約14億美元)出問題，包括截留資金、虛報完工、工程質量不達標，甚至非受災項目也違規獲取了重建資金。官媒痛批，這些救命錢根本沒用在百姓身上，必須一查到底。由於時值京津冀大水為患，不少網民怒批「貪官就該殺頭」、「這檔口爆出這新聞，都不敢捐款了，讓河北情何以堪」。

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綜合光明網、觀察者網報導，近日河南省審計廳發布審計報告，披露2021年7月當地遭遇歷來罕見特大暴雨導致洪澇，如今兩年過去，近百億災後重建款運用卻大有文章。其中73個縣共計242個的工程品質堪憂，估計斥資33億4600萬元；24個項目未經檢驗即交付使用，已斥資5億6300萬元；22個項目謊稱開工和完工，虛報12億8300萬元。

另有24個項目進度延宕，但已撥款31億2700萬元；若干縣市未受災項目也來申請重建款計3億7500萬元；4個縣市多報15個項目計4億3200萬元；9個縣市和1個省屬企業運用4億500萬重建款的方式不合規定。

甚至衛輝市等2個縣融資 平台，扣住災後重建資金達3091萬元等。這可是國家和政府畫撥的專項資金，「為什麼沒有用到老百姓身上？又是誰如此膽大妄為？監管核查又在哪裡？」

由於京津冀正遭逢大水肆虐，以致中國網友對此格外有感，抨擊河南當局「這是在幹嘛？為什麼連這種錢都要貪…真的是讓我對那些豆腐渣工程開了眼界」、「所以不要捐款了」、「上面撥賑災款了，同胞們也捐錢捐物了，可又有多少能到災民手裡」、「這檔口爆出這個新聞，讓河北情何以堪」、「這一下得讓多少人財富自由」。