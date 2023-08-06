我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

截留資金、虛報完工…豫爆災後重建弊端 誰動百億救命錢？

中國新聞組╱北京6日電
河南鄭州2021年7月遭遇罕見特大暴雨導致洪澇，如今兩年過去，近百億人民幣災後重建款運用卻大有文章。(取材自界面新聞)
河南鄭州2021年7月遭遇罕見特大暴雨導致洪澇，如今兩年過去，近百億人民幣災後重建款運用卻大有文章。(取材自界面新聞)

河南省審計單位近日公布，兩年前當地因驟降暴雨致災的重建款有近百億(人民幣，下同，約14億美元)出問題，包括截留資金、虛報完工、工程質量不達標，甚至非受災項目也違規獲取了重建資金。官媒痛批，這些救命錢根本沒用在百姓身上，必須一查到底。由於時值京津冀大水為患，不少網民怒批「貪官就該殺頭」、「這檔口爆出這新聞，都不敢捐款了，讓河北情何以堪」。

來源：YouTube

綜合光明網、觀察者網報導，近日河南省審計廳發布審計報告，披露2021年7月當地遭遇歷來罕見特大暴雨導致洪澇，如今兩年過去，近百億災後重建款運用卻大有文章。其中73個縣共計242個的工程品質堪憂，估計斥資33億4600萬元；24個項目未經檢驗即交付使用，已斥資5億6300萬元；22個項目謊稱開工和完工，虛報12億8300萬元。

另有24個項目進度延宕，但已撥款31億2700萬元；若干縣市未受災項目也來申請重建款計3億7500萬元；4個縣市多報15個項目計4億3200萬元；9個縣市和1個省屬企業運用4億500萬重建款的方式不合規定。

甚至衛輝市等2個縣融資平台，扣住災後重建資金達3091萬元等。這可是國家和政府畫撥的專項資金，「為什麼沒有用到老百姓身上？又是誰如此膽大妄為？監管核查又在哪裡？」

由於京津冀正遭逢大水肆虐，以致中國網友對此格外有感，抨擊河南當局「這是在幹嘛？為什麼連這種錢都要貪…真的是讓我對那些豆腐渣工程開了眼界」、「所以不要捐款了」、「上面撥賑災款了，同胞們也捐錢捐物了，可又有多少能到災民手裡」、「這檔口爆出這個新聞，讓河北情何以堪」、「這一下得讓多少人財富自由」。

河南 暴雨 融資

上一則

不理南韓求情 中處死1名韓毒販

下一則

洩洪致災被說成降雨 霸州災民抗議爆衝突

延伸閱讀

河北保定逾百萬人陷洪災 吉林舒蘭市6死

河北保定逾百萬人陷洪災 吉林舒蘭市6死
洩洪說成降雨點燃怒火 河北霸州災民抗議爆發衝突

洩洪說成降雨點燃怒火 河北霸州災民抗議爆發衝突
河北涿州中國最大圖書物流基地被淹 按斤賣書自救

河北涿州中國最大圖書物流基地被淹 按斤賣書自救
包含涿州在內全市泡水 河北保定10人死亡18人失聯

包含涿州在內全市泡水 河北保定10人死亡18人失聯

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
倪夏蓮31日勇奪乒乓球WTT捷克賽女單冠軍。(取材自「乒乒小將和乓乓大師」)

乒乓球WTT捷克賽「祖孫大戰」 60歲倪夏蓮連挫3中國選手

2023-07-31 07:30

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍