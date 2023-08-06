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陝西食客吃麵驚見「老鼠全屍」 麵館：牠自己掉進碗裡

中國新聞組／北京6日電
陝西一家麵館的麵出現一隻完整的死老鼠，涉事餐館已被停業整改。（取材自長江日報）
陝西一家麵館的麵出現一隻完整的死老鼠，涉事餐館已被停業整改。（取材自長江日報）

中國又傳食安問題，陝西渭南有民眾日前在麵店點了一碗湯麵，沒想到竟發現有隻「完整死老鼠」橫躺在麵裡；誇張的是，店家得知後，竟說是「顧客去買飲料時，老鼠從屋頂上掉進碗裡」。雖然店家事後賠禮道歉，當局仍介入調查，涉事餐廳已停業整改。

來源：YouTube

長江日報報導，這名顧客日前在渭南市敬賢街上一家麵館用餐，準備進食時卻驚見碗中竟有一隻完整的死老鼠。影片顯示，盛滿麵條的碗裡有一隻老鼠橫躺在裡面，兩隻後腿和長長的尾巴清晰可見，老鼠的毛髮更疑似被煮到脫落。食客向商家反映後，店家迅速將麵條拿走。

據報導，乾拌麵館負責人回應稱顧客反映情況屬實，但飯碗端上去的時候還沒有老鼠，是「顧客去買飲料過程中，老鼠從屋頂上掉進碗裡。」

店家表示，事後他們已當面向顧客賠禮道歉，也免了飯錢並作經濟補償，店長稱，他們正在清理店裡衛生。轄區市場監督管理局介入調查，涉事餐館已停業進行整改。

中國食安風波不斷，日前一所江西學校學生在食堂吃到「鼠頭」，現在又見陝西麵館湯麵出現「老鼠全屍」，影片在網路上引起熱議，網友看了直呼太噁心，有人留言「南面吃鼠頭，西面吃全身」、「房頂掉下來怎麼桌邊碗邊這麼乾淨呢？查監控吧」，還有人質疑，「那老鼠毛都燙沒了，怎麼可能是掉下來這一會功夫！」

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