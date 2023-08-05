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場館防爆牆帶刺阻翻越 網酸TFBOYS監獄開唱？

中國新聞組／北京5日電
偶像團體TFBOYS。（取材自微博）
偶像團體TFBOYS。（取材自微博）

偶像團體TFBOYS十周年演唱會將在西安舉辦，主辦方在場館外圍安裝鋼板和尖刺防翻越，場地看來堅固如「堡壘」。不少網友吐槽：「這是把演唱會開進監獄了嗎？」「我們是粉絲，不是喪屍」。不過演唱會一票難求確實引發亂象，買不到票的粉絲甚至還為搶站場外位置打架受傷。

影音來源：YouTube

西湖之聲報導，西安奧體中心的工作人員表示，外場確實安裝了帶刺的防爆牆，目的是保障演唱會的順利進行，也有部分原因是防止黃牛，或其他外來人員通過非正規途徑進人場內。該工作人員稱，整個奧體中心外圍都安裝了這樣的圍欄，內外的名種防護加起來可能有兩三層，之前還沒有這麼嚴格過。 

偶像團體TFBOYS十周年演唱會場館外圍安裝了圍鋼板和尖刺防止翻越。（取材自華商...
偶像團體TFBOYS十周年演唱會場館外圍安裝了圍鋼板和尖刺防止翻越。（取材自華商報）

對於此事，網友意見不一。有人認為，這波操作有點過了，「我們是粉絲，不是喪屍」；也有人認為有可取之處，畢竟安全第一；有網友認為，演唱會外場圍鋼板並不是個例，國內很多大型演唱會都曾採取此法。

網路還傳出演唱會場外有人打架，經初查，係歌迷為搶占場館周邊有利位置所引發，目前，警方已依法開展調查工作。

搜狐娛樂報導，有網友在社交平台上公布一段視頻，並稱是王源粉絲跟王俊凱粉絲打起來了，現場一位女生慘被圍毆。該視頻還透露打架現場有多位女生受傷，引發熱議。

網易消息指出，TFBOYS十周年演唱會堪稱為今年最難搶的演唱會，在大麥上，目前已有超過650萬人標記想看，但官方放出的可售門票僅有3萬餘張。門票從580元到2013元，瘋狂的搶票、離譜的價格不僅讓路人不斷咂舌，不少粉絲也摸不著頭腦，深覺荒唐。「一個座位一套房」、「十年不見，見面就是十年存款。」等調侃屢見不鮮。

買不到票的粉絲甚至為搶站場外位置打架受傷。（視頻截圖）
買不到票的粉絲甚至為搶站場外位置打架受傷。（視頻截圖）

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