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雪糕葫蘆外型像避孕套？ 廠家：人的思想有問題

中國新聞組／廣州5日電
「韓式泡泡」雪糕在中已銷售逾20年，最近其外形被質疑像是「避孕套」。（視頻截圖）
「韓式泡泡」雪糕在中已銷售逾20年，最近其外形被質疑像是「避孕套」。（視頻截圖）

山西大同一名家長近日發視頻稱孩子買的韓式雪糕包裝形似「避孕套」，質疑會誤導孩子，隨後，「雪糕外形似避孕套被家長質疑」、  「廠家回應雪糕外形似避孕套被質疑」等話題開始衝上熱搜；「韓式泡泡」雪糕生廠商回應，「什麼避孕套啊？胡扯八道，這都是天然乳膠材質，是一個國家專利產品，奶嘴的膠度。」

影音來源：YouTube

綜合深圳新聞網、香港01報導，早在2014年就有相關文章質疑該雪糕的外包裝形似「避孕套」，詢問該雪糕廠「有沒有想過調整外包裝？」該工作人員回應稱，其不負責產品外包裝，目前產品已經在生產了，沒法調整。

據報導該事件引發網友熱議，但與之前家長投訴「毒教材」等事件不同的是，大部分網民這次都直斥家長想太多，「快回到封建社會了」、「這個雪糕好吃的！以前只覺得她像葫蘆」、「家長腦子有病，這玩意我二十年前就在賣了，而且為什麼你想到的不是氣球而是套？」更有網友表示，「中國應該加強性教育！不要談性色變！給未成年加強性教育知識！這樣以後才能更好保護自己」、「孩子沒見過啊孩子知道個屁，乾脆黃瓜，胡蘿蔔，香蕉，甚至杏鮑菇你都投訴禁了吧」。

更有人直指「就算像避孕套又如何，避孕套也只是個計生用品。要正確認識避孕，不要談性色變，小孩子的性教育要從小抓起。這樣長大了才會好好保護自己。」

「韓式泡泡」雪糕在中已銷售逾20年，最近其外形被質疑像是「避孕套」。（視頻截圖）
「韓式泡泡」雪糕在中已銷售逾20年，最近其外形被質疑像是「避孕套」。（視頻截圖）

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