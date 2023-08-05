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德國女孩踢爆 青島啤酒節賣假酒假羊肉 商家控抹黑反被打臉

中國新聞組／北京5日電
第33屆青島國際啤酒節日前開幕，工作人員在為顧客服務、備酒。（新華社）
第33屆青島國際啤酒節日前開幕，工作人員在為顧客服務、備酒。（新華社）

來自德國留學生海雯娜日前分享她在青島啤酒節上不愉快的經歷，她認為啤酒昂貴、口感發酸，並質疑羊肉串是雞肉或鴨肉混充，「又貴又假」。海雯娜「打假」引來商家和部分網民群攻，稱她為流量而抹黑。不過青島官方查證後稱「基本屬實」，商家也道歉並「退一賠三」。網諷青島啤酒節得靠德國妹來打假，官方該檢討。

海雯娜在視頻中展現了她認為有問題的羊肉串。（取材自中國新聞周刊）
海雯娜在視頻中展現了她認為有問題的羊肉串。（取材自中國新聞周刊）

中國新聞周刊報導，在啤酒節上，海雯娜點了2升啤酒，8個羊肉串。其中，2升啤酒花了180元，海雯娜認為價格昂貴，且口感發酸。「這個酒，她們說是德國原裝啤酒，但是這個Hofbraeu Muenchen品牌，我從前沒有喝過，因此不敢說是不是真的。」

她還認為，他們吃的羊肉串「有問題」，她覺得並不是真的羊肉，「可能這是雞肉或者鴨肉」。

海雯娜的文章和視頻一經發出就引發了廣泛的爭議。有評論認為海雯娜在博關注，也有網友表示贊同：「青島啤酒節我也去過，她說的我信。」

視頻發布之後，涉事商家專門在社交媒體上創建了賬號，發布了一篇名為「關於澄清網絡不實言論的聲明」，這篇聲明指海雯娜利用其「特殊身分」，用沒有事實依據的臆斷言論誤導網絡輿論，認為這些背離事實的網絡謠言嚴重影響了企業聲譽，對啤酒節造成不良影響。並提到，他們將保留追究虛假不實言論法律責任的權利。該聲明署名是「嶗山啤酒節慕尼黑啤酒花園參節團隊」。

海雯娜在另一段發布在社交媒體上的文字中寫道：「我沒有攻擊你們的目的，我沒有在視頻裡展示你們的名字，我通過視頻對你們的服務打差評，也是法律給我作為消費者的權利。」

報導說，隨著輿論的關注，事件也有了新的進展。8月2日晚間，海雯娜發文說，青島市市場監管局經現場調查，結合自己提供的圖片視頻，認為她反映的「酒棚所售賣的啤酒可能是非德國原裝慕尼黑皇家啤酒，所售賣的羊肉串可能並非羊肉」基本屬實。

她說，在青島市市場監管局的主持下，她接收了酒棚商家的道歉和賠償給她的1200元（退一賠三），同時，商家完全撤回了他們的不當聲明。「對我而言，這個處理結果好於我的預期。但對那些網上質疑和辱罵我的水軍和噴子，你們欠我一個道歉。 」

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