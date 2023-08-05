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網紅拉老人在涿州深水區擺拍 黨媒：為流量連臉都不要了

中國新聞組／北京5日電
河北省涿州高新技術產業開發區積水路段，受困人員陸續被救出。（中通社）
河北省涿州高新技術產業開發區積水路段，受困人員陸續被救出。（中通社）

颱風「杜蘇芮」帶來的強降雨重創河北省保定市涿州，救援人員正忙著救人救災之際，卻有網紅闖進災區直播，甚至拉老人到深水區擺拍；還有網紅在公路上扎堆搞起直播，一度造成交通嚴重堵塞。此舉惹怒了當地救援人員及志願者，拍視頻譴責；黨媒也怒批「救災一線豈容群魔亂舞」，「為流量連臉都不要了嗎？」。

北京日報報導，極端暴雨過後，京津冀地區搶險救援工作正在加緊展開。可分必爭的一線，卻再次陷入某些網紅大蹭流量的秀場。

有救援人員爆料，在涿州救援現場，有兩名網紅身穿紅色背心，拉著一位老人在水中擺拍作秀，遭到眾人怒斥後才悻悻離開。救援人員同伴為此拍視頻當場怒斥網紅「不要作秀」。引來大批網民聲援，並怒批兩名網紅利用災情博眼球的行為「無良知」、「支持嚴打不良網紅」。

救援人員拍視頻怒斥網紅在涿州災區擺拍。（視頻截圖）
救援人員拍視頻怒斥網紅在涿州災區擺拍。（視頻截圖）

北京日報並對此評論指出，災情牽動人心，如此緊張的關頭，網紅也嗅到了流量的生命氣息。除了拉上老人在深水區擺拍橋段，有的網紅甚至在公路上扎堆救援搞起直播，一度造成交通嚴重堵塞。搶險救災本就是一場與時間賽跑的硬仗，不求「局外人」能幫上多少忙，至少不該在這個時候來添亂。拿災情博關注，到災區蹭熱點，於心何忍？良心何在？

這種「消費災情」的表演不是一回兩回了。前年河南暴雨後，大量網紅也曾扎堆搶險一線，而最近各路「妖魔怪」不是在火災現場扭扭嗎？跳舞，就是在受災後的小麥搶收期闖入麥田、「打卡割麥」。諸如此類的無底線直播，無一不透著網紅經濟為流量無所不用其極的荒誕嘴臉，受災居民的痛楚、隊伍的命令、全國人民的強烈關注，在他們眼中救援都是可以利用的流量「狂歡」。

流量無原罪，可視防汛如兒戲、拿災情當娛樂，干擾歪曲一些一線救援工作，甚至毀損侮辱救災英雄，那就到了不管怎樣的地步。而清理這些無底線的網紅直播，打住人借災作秀的歪理邏輯，關鍵還得從平台入手。不久前發布的「自媒體管理13條」給平台主動治理提供了更多現實依據。痛擊那些群魔亂舞的惡臭網紅，才能讓網路空間更加清朗。

北京 暴雨 河南

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