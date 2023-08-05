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拒想就醫老人「搭便船」、15人等救1隻狗....涿州救援惹議

中國新聞組／北京5日電
救援隊拍攝的「州男子被救時折返救狗」視頻。（取材自極目新聞）
救援隊拍攝的「州男子被救時折返救狗」視頻。（取材自極目新聞）

「你們一個個這麼冷漠，還救人呢……」一名男子帶著90多歲的患病母親，泡在積水裡半個多小時，請求救援人員用救難艇「順道」拉他們到對面醫院做透析卻被拒，情急下罵了救援隊；不過救援人員說，這對母子所處位置安全，不應冒險乘坐衝鋒舟渡河。而同樣在涿州，救援人員等了幾分鐘，就為了一名被救男子要回去救狗，也引發批評。

颱風「杜蘇芮」帶來強降雨使得河北涿州受災嚴重，近日有關當地救援情況也陸續傳出。瀟湘晨報報導，8月4日，一段視頻在網上引發關注。視頻中，一名男子在說話，聲音急促，並且夾雜著辱罵詞彙。視頻拍攝者稱，事發時間是8月2日，河北涿州三義路口，一男子帶著90多歲的患病母親，請求救援人員把他們拉到對面，去醫院做透析。情急之下才罵了救援隊。

涿州男子帶9旬母親求助被拒辱罵救援隊。（取材自瀟湘晨報）
涿州男子帶9旬母親求助被拒辱罵救援隊。（取材自瀟湘晨報）

「他們站在水裡泡了半個多小時，在救援隊伍的起點，向每個救援隊發出請求，順道把他們帶到河對岸，順道的事情不知道為何不願幫助。水深3米左右，到對面大概5公里左右，但是所有人都拒絕了。」拍攝者說。

河南省永城市水上義務救援隊的隊員張傑說，「就算是我們接到了他的求助，我們也沒有辦法答應他。」因為事發地點是救援隊的起點，當時男子與他的母親所處的位置已經非常安全，且交通便利，他們可以求助當地的交警部門或者120，而不是在不知道前方情況下，貿然帶著患病的老人乘坐衝鋒舟渡河，還是5公里的河，而且衝鋒舟也難以做到。

「他辱罵的那些話，讓我們心裡很不舒服。我們要是不想救人，何必千里迢迢來到涿州？我們都有自己的工作，都是義務、無償過來幫忙的。」張傑說，他們隊伍一行13人，至少救了幾百個人。

另據極目新聞，河北涿州一段「男子被救時折返找狗」視頻近日引發關注。 視頻顯示，一條街道已被大水淹沒，一艘救援艇停靠在一處房頂旁，正救援被困房頂的群眾。一名身穿黑色上衣、戴著眼鏡的男子，抱著懷中的一隻狗，從房頂轉移到了救援艇上。期間，救援艇上有人表示「行了行了，人家還等著有救命的呢」。

發布上述信息的視頻帳號是赴涿州參與救援的一支隊伍，同時配文道：「一直等了幾分鐘，為了找小狗，應該不應該。」

對此，網民在評論區紛紛表示該男子耽誤大家時間，「如果你是那個等著被救的人，會作何感想」，也有部分網民認為「狗狗也是一個生命，生命是平等的」。

當事救援隊工作人員說，當時那艘救援艇上一共有15人，他們發布視頻是想要科普「先急後緩」的救援法則，沒想到眾多網民把矛頭指向折返救狗的男子，這背離了發視頻的初衷，他們會刪除這一段視頻。

河南

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