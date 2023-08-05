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「救救我」重慶女頭髮被捲進按摩椅 火車站回應：遭人為破壞

中國新聞組／北京5日電
女乘客長髮被捲進按摩椅，臉上表情痛苦並大聲呼救。周圍民眾試圖幫她脫困。（取材自極目新聞）
女乘客長髮被捲進按摩椅，臉上表情痛苦並大聲呼救。周圍民眾試圖幫她脫困。（取材自極目新聞）

一名女子近日在重慶西站使用按摩椅時，一頭長髮突然被按摩椅捲了進去，動彈不得的女子表情十分痛苦地大喊「救救我」，後來在周圍乘客幫助下才脫困。重慶西站管委會表示，女子有「大概拇指寬的一撮頭髮被扯下來了」；按摩椅原本有風險和故障的可能，幾乎每年都會發生類似情況，目前已暫停使用站內所有按摩椅，進一步檢查。

極目新聞報導，據網傳視頻，8月3日在重慶西站，按摩椅向後放倒，女子的長髮被卡在按摩椅中，她倚靠在椅背上，難以動彈，喊著：「救救我。」女子身邊圍著許多人，在試圖幫助女子脫困。中途，女子曾試圖將頭抬起，隨後又躺倒，臉上表情痛苦。

重慶火車西站地區管理委員會工作人員最初的回應說，3日確實有一名旅客頭髮被按摩椅卡住，事發地點在車站出站大廳。是按摩椅保護層被人破壞導致，事後全面排查發現還有其他按摩椅也遭到破壞，目前已關停全部按摩椅，正在進行整改。

到了8月4日，重慶西站管委會工作人員再度回應指出，女乘客已前往醫院檢查治療，「一小撮頭髮被扯下來了，大概拇指那麼寬吧」，未造成其他傷害。事發當天下午已妥善解決，按摩椅公司已向該女子取得諒解。

工作人員說，該按摩椅原本有兩層保護套，第一層保護套的拉鍊打開，不會影響使用，「但是第二層拉鍊不知道是之前就被打開，還是旅客使用時操作不當，導致了意外的發生。」之前稱按摩椅被惡意破壞，是其同事對於具體情況了解不足，「導致記者有些誤會了。」目前重慶西站管委會管轄範圍內的按摩椅都暫停使用，需要進一步檢查。

「按摩椅有按摩功能，會往裡捲，是有一定的風險，會有故障的可能。」該工作人員說，「按摩椅幾乎每年都會有類似的情況發生，但不至於對旅客的人身健康造成很大的傷害。」其公司每天都會有工作人員進行巡檢和維護，如果出現類似情況，「可能是破損的比較小，巡檢人員沒有發現，或是乘客在使用過程中破損了。」

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